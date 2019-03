“Salamanca no tiene nada que agradecer a Sánchez, quien ha dado la espalda a esta tierra”

Martes, 26 de marzo de 2019

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por el PP, José Antonio Bermúdez de Castro, en referencia a la visita del presidente de Gobierno

“Salamanca no tiene nada que agradecer a Sánchez, ya que lo único que ha hecho durante estos ocho meses ha sido dar la espalda a esta tierra”. Así de contundente se ha mostrado hoy el candidato número uno al Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro en referencia a la visita del candidato Sánchez a Salamanca.

El popular ha acusado a Pedro Sánchez y al PSOE de ralentizar o eliminar las inversiones que el PP dejó programadas para Salamanca mientras que ha pretendido incrementar en casi un 70% las destinadas a Cataluña. Por eso, aseguró, “Salamanca no le debe nada a Sánchez pero Sánchez si debe muchas explicaciones a los salmantinos”.

Según Bermúdez de Castro, Sánchez debería aclarar dónde han ido a parar las inversiones que el PP dejó aprobadas para Salamanca, al igual que debería aclarar si está dispuesto a pactar de nuevo con los independentistas para mantenerse en el poder y si quiere volver a negociar el futuro de España con quienes quieren acabar con ella.

“Y ya que afirma que España no en una única nación, sino que es una nación de naciones –continuó el popular- debería aclararnos cuántas naciones hay en España y porque hay más de una como dice la Constitución”. Al igual que “debería aclarar si cree en el mundo rural como hace el PP y si está dispuesto a suprimir las Diputaciones que son la garantía de accesos a servicios públicos en pueblos pequeños” y “debería también aclarar si va a respetar nuestras tradiciones y sectores tan importantes como la caza y los toros que se han puesto en tela de juicio por una ministra incompetente a la que todavía no ha desautorizado”. Además, añadió, “debería aclarar si va a bajar las pensiones como ha dicho su Secretario de Estado de Seguridad Social en relación con pensiones de viudedad que sigue en su puesto y no ha sido cesado”.

En otro orden de cosas Bermúdez de Castro aseguró que “nos alegra de Sánchez apueste por la Universidad, aunque su apuesta llegue tarde, ya que en estos años no ha respaldado las propuestas para el VIII Centenario ni para los incentivos fiscales a la Universidad”, por tanto, continuó “nos alegra que haya tenido la deferencia de visitar nuestra universidad que ha de ser apoyada por todos los partidos”.

“Por tanto, que no venga a Salamanca a vender humo y a prometer cosas que luego no va a cumplir, como ocurrió en el pasado con el Plan del Oeste de Zapatero porque los salmantinos no se van a dejar volver a engañar”. “Por eso Salamanca no le debe nada a Sánchez porque siempre que gobierna el PSOE ocurre lo mismo, que Salamanca pierde”.