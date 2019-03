Cinco curiosidades de España

Martes, 26 de marzo de 2019

¿Vas de vacaciones a España? ¿Necesitas información porque te sientes muy perdido? Si lee la guía de viaje, se dará cuenta que podrá obtener mucha información necesaria para disfrutar de lleno de su viaje. Ir de vacaciones a España es sinónimo de diversión, relax y buen humor. Pero no sabes ni conoces sus curiosidades. Es por ello que necesitas más información aquí y nosotros te la ofrecemos. Tener más información aquí para tí es muy importante para que, cuando viajes, no tengas ningún problema en adaptarte y entender el por qué de muchas cosas que hacen los españoles. Cierto es que si lee la guía de viaje encontrarás información más completa y detallada. Nosotros sólo haremos un pequeño resumen.

Empezando con la primera, hablaremos del famoso jamón serrano. Un bocadillo de jamón para un español es como la pizza o la pasta para un italiano. El jamón ibérico es reconocido en todo el mundo y todos los turistas hablan maravillas de éste tipo de jamón. Es más, en la gran mayoría de locales, los jamones están a la vista de todos. Ésto para los extranjeros no es muy normal. Otra curiosidad española es la siesta. La siesta llama la atención a los extranjeros ya que creen que en España todos duermen la siesta. Desgraciadamente no es así ya que solo unos pocos privilegiados puedes dormir después de comer. La tercera curiosidad es que la gran mayoría de los extranjeros creen que en España hace siempre calor y no son conscientes de que España tiene un clima mediterráneo con inviernos muy fríos y veranos calurosos. Cierto es que disponemos de casi 8000 km de playas así que en verano, no dudamos en disfrutar del sol y la playa. Y, además, en España hay 44 lugares que son reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

La cuarta curiosidad española es que nuestra gastronomía es una gastronomía de toda la vida. Esto se ha comprobado a través de unos escritos de la Edad Media que describen cómo cocinar un cocido, sopa de ajo y el buenísimo gazpacho.

La quinta curiosidad es que cuando a un niño se le cae un diente, el encargado de recogerlo y dejar un regalo a cambio, es el ratoncito Pérez y no el hada de los dientes como ocurre por ejemplo en Italia y en más países del mundo.

Cierto es que España tiene un montón de costumbres y curiosidades pero estamos seguros que cuando acaben tus vacaciones, querrás volver ya que te sentirás como si hubieras estado en casa de algún familiar o un ser querido. Porque los españoles te hacen sentir tan bien, que muchos extranjeros deciden cambiar de vida e iniciarla en España. Es por eso que España es un país lleno de culturas y diversidad. Así pues, te deseamos unas felices vacaciones.