El PP presenta el “tándem ganador” de Marcos Iglesias para la Alcaldía y Mañueco para la Junta

Lunes, 25 de marzo de 2019

El Partido Popular presentó en la tarde del lunes de forma oficial a su candidato a la Alcaldía de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, en un acto que también sirvió de presentación ante los mirobrigenses de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Junta de Castilla y León. En palabras del tercer interviniente en el acto, el presidente provincial del partido, y candidato a reeditar cargo como presidente de la Diputación, Javier Iglesias, se trata de un “tándem ganador”, pidiendo expresamente el voto para ellos porque “nos van a dar muchas satisfacciones a los mirobrigenses, a los salmantinos y a los castellanoleoneses”.

Durante el acto celebrado en el Hotel Los Arcos con la asistencia de numerosos cargos del PP tanto de la comarca como de fuera de la misma, se habló de Elecciones Municipales, Autonómicas y Generales, remarcando en numerosas ocasiones los tres intervinientes que su partido representa la “moderación frente a la radicalidad del PSOE y sus socios del pucherazo” [en referencia a Ciudadanos].

En palabras de Mañueco, los populares son capaces de “unir desde el centro a la derecha” bajo las premisas de la “moderación y la lealtad a la constitución” y la “garantía de la estabilidad y el crecimiento”, apelando frente a la habitual petición de “voto útil” al “voto rentable” (“todos los votos son útiles, pero no todos son rentables”), es decir, “los que producen”, porque “solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho”. Según señaló, votar al PP es hacerlo “frente a los experimentos, nos jugamos mucho”.

Para Mañueco, “estamos en un momento crítico, crucial dentro de la política española”, con dos “modelos para poder elegir”: la “estabilidad, moderación, experiencia y crecimiento que representa el PP” y “el de la radicalidad e incertidumbre que representa el PSOE”, alertando del riesgo de que Pedro Sánchez “repita en Castilla y León” el modelo del Gobierno de España. Desde su punto de vista, el tripartito que ha gobernado en Ciudad Rodrigo ha sido “un laboratorio de pruebas” a nivel autonómico: “un experimento y un salto al vacío”, apuntando Javier Iglesias que “es lo que puede pasar en la Junta”.

Para el tripartito mirobrigense hubo todo tipo de descalificativos durante el acto, siendo el extremo el que empleo Javier Iglesias, quién definió como “pesadilla” los últimos 4 años: “los perdedores se unieron para decir no al mejor alcalde posible” y “el tripartito lleva a Ciudad Rodrigo a ninguna parte, sin tesón ni esfuerzo ni ilusión; no han sido capaces de moverse del sillón para ir a pedir cosas”, añadiendo que “lo que ha sucedido en Ciudad Rodrigo es buena muestra de lo que ha sucedido en España después: el que ganó no ha gobernado”.

Marcos Iglesias apuntó que “ganamos pero el tripartito le quitó el legítimo derecho a nuestra formación, que es la que decidieron los mirobrigenses que gobernase Ciudad Rodrigo”, apuntando que la “causa” de este tripartito es que Ciudadanos se negó a hablar con ellos. Para él, el tripartito se puede repetir: “a pesar de las desavenencias y el circo público fingido de que se llevan mal, como tengan la oportunidad lo van a volver a hacer”.

El análisis local

Como es lógico, fue Marcos Iglesias el que entró en mayor detalle repasando hechos de una legislatura que calificó de “casa de los líos”, especialmente por lo vivido en la red social Facebook, con el choque entre Joaquín Pellicer y Domingo Benito, y el reciente ataque de Domingo Benito a Juan Tomás Muñoz: “esto es un circo de gobierno”, con “constantes desavenencias, acusándose incluso de irregularidades”.

A modo de resumen de la legislatura, recordó que “ha subido la presión fiscal; fue lo primero que hicieron en 2015 cuando dijeron que no lo iban a hacer”, o que “están aislados, no les apoyan ni los suyos”, mencionando la ausencia de las obras del Parador en los Presupuestos del Estado fallidos o la de los proyectos para la comarca en los fondos del 1,5% Cultural, considerando que “cuando gobierna el PSOE en la nación, va mal para Ciudad Rodrigo aunque gobiernen ellos”.

Como otros hechos, mencionó el retraso en el arreglo del derrumbe de la Cuesta de Santiago o en las obras del Parque de La Florida, el “desatino” con el mercadillo sabatino, o que es “el Equipo de Gobierno de la intolerancia”, por la prohibición de asistir a los actos religiosos con la medalla de concejal, señalando que “nunca hemos prohibido en el PP a nadie donde hay que ir o hacer”.

Además, considera que los parques y jardines “no están atendidos”, anunciando que en caso de gobernar “serán prioridad”, porque también “generan empleo, que es la verdadera política social”. De igual modo, enumeró otras propuestas de su proyecto (porque “tenemos un proyecto político, otros no lo tienen”) para “unos años cruciales para Ciudad Rodrigo”.

Propuestas para la próxima legislatura

Por ejemplo, la congelación de los impuestos (“y si hay la más mínima posibilidad, los bajaremos”), la implementación de un Plan Estratégico de Turismo que incluya una apuesta por el río o el fomento del turismo deportivo; una revisión a la baja de la tasa de apertura de los negocios para apostar por los emprendedores; acciones para la juventud de ocio y formación; la implementación de convenios con la Diputación porque la actual política social es “de salón”; y que la ciudad esté “atendida, limpia, aseada, que se pinten los pasos de cebra...”.

Como propuesta estrella para el futuro, Marcos Iglesias habló de la actual falta de suelo industrial en la ciudad. El candidato del PP a la Alcaldía recordó que la Junta compró hace unos años unos terrenos (lo que iba a ser el Polígono Industrial Las Viñas II) y desde su punto de vista, es hora de actuar en ellos: “es el momento de que la Junta apueste por esta zona y lograr el desarrollo económico”. En este sentido, apuntó que si es alcalde “al día siguiente” llamará a Alfonso Fernández Mañueco “para que haya suelo industrial público en Ciudad Rodrigo”.

El candidato a la Junta recogió el guante, como él mismo expresó (“ahí vas a contar conmigo”), considerando que “en Castilla y León necesitamos suelo industrial” para que se puedan atraer inversores. Según aseguró, las propuestas que se hagan “van a tener el cariño de la Diputación y la Junta para convertir Ciudad Rodrigo en un lugar donde se puedan asentar nuevas empresas”. En otras materias, mostró su apoyo por ejemplo a que el Carnaval sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, recodando Marcos Iglesias que el Equipo de Gobierno “no ha hecho nada” en este asunto porque “se duerme en los laureles”.

Mañueco remarcó que “tenemos claro lo que hay que hacer y cómo hacerlo”, enumerando que en caso de ganar destinará 70 millones de euros al año para la emancipación y el empleo de jóvenes, otros 130 millones para que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones, habilitará 3.000 viviendas de titularidad autonómica, eliminará el impuesto de sucesiones, incrementará el tiempo de duración de la tarifa plana para autónomos, apostará por el turismo, y creará un programa de ayuda al alquiler e impulsará un bono de transporte anual en el medio rural.

Referentes del mundo rural y de la “política buena”

En estos últimos aspectos, el candidato a la Junta remarcó que son “referentes de lo que hay que hacer” en el mundo rural: “somos el partido del mundo rural, de la agricultura y la ganadería”, retando a Pedro Sánchez (ante su visita de este martes a Salamanca) a que aclare “si apuesta por el mundo rural como hace el PP o está de acuerdo con sus ministros que dicen que quieren acabar con la caza y la tauromaquia”, temas en los que “no admitimos bromas”.

Para Mañueco, Pedro Sánchez “es capaz de pactar con quién sea, incluso con el diablo”, señalando Javier Iglesias que “en España o gobierna Pablo Casado o el señor Sánchez con los independentistas”, remarcando que ellos son un “dique contra el separatismo”, además de alertar del peligro del “voto prestado a Ciudadanos; los mirobrigense se sintieron decepcionados al darles el voto”, porque “al día siguiente pactaron con la izquierda radical”.

En este sentido, mostró su gratitud a los que están “del lado de la política buena, la que es capaz de revolucionar Ciudad Rodrigo, Salamanca, Castilla y León y España”, pidiendo a los presentes que trabajen no sólo para ganar, porque eso lo dan por hecho, sino “para obtener un resultado que permita gobernar Ciudad Rodrigo y devolver la sonrisa a los mirobrigenses”. Para el candidato a la Diputación, “Ciudad Rodrigo le debe la gratitud y el cariño al que puede ser uno de los grandes para volver a tener futuro y prosperidad”.

En palabras de Javier Iglesias, Marcos Iglesias “lo tiene todo: encarna lo mejor del PP, es un candidato cercano e inteligente, sabe lo que quiere, tiene un proyecto claro para Ciudad Rodrigo, es una persona formada, con una carrera profesional, y ha demostrado estar al lado de los mirobrigenses incluso cuando los perdedores no están presentes”. Javier Iglesias dijo a los mirobrigenses que “si queremos que cambien las cosas, que voten a Marcos, para tener un Ciudad Rodrigo con proyecto, con futuro, cerca de las instituciones”, remarcando que “Marcos es lo que necesita esta tierra, esta ciudad”.

El candidato a la Alcaldía apuntó que se presenta “no solo con la misma ilusión que hace 4 años, sino con mucha más y con la experiencia de 4 años en la injusta oposición”, que han servido para “aprender mucho y tener el Ayuntamiento en mi cabeza; para conocer los problemas de Ciudad Rodrigo, su realidad”, añadiendo que quiere que la ciudad “mire a la comarca y la comarca a la ciudad”.

En torno a su inclusión como número 3 en la lista del PP al Congreso, lo ve como “un reconocimiento a Ciudad Rodrigo”, reflejo de que “Ciudad Rodrigo es importante para el PP”. Sobre si podría ser al mismo tiempo Alcalde y Diputado en el Congreso, recordó que cuando ocurría lo mismo con Javier Iglesias fue “positivo, solo se puede tener beneficios”, expresando Alfonso Fernández Mañueco que “es compatible”.

Para Mañueco, Marcos Iglesias es una persona “joven, preparada, y tiene un proyecto de progreso, cohesión y de cambio”. En el sentido opuesto, Marcos Iglesias alabó de Alfonso Fernández Mañueco que “tiene conocimiento de nuestro territorio, sabe lo que nos preocupa”, “conoce a las personas, puede decir el nombre de muchos de nosotros”, y “es salmantino; quién mejor para liderar este proyecto”.