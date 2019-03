Ganemos sigue defendiendo la Plaza Mayor “como enclave ideal para la Feria del Libro”

Lunes, 25 de marzo de 2019

“No existen en la Oficina Municipal de Turismo quejas registradas en relación con la celebración de la Feria del Libro en la Plaza Mayor”. Así lo asegura Ganemos Salamanca, puesto que el grupo sigue sin recibir respuesta a la petición de información sobre las denuncias recibidas a este respecto en el ámbito municipal durante los últimos dos años. La solicitud fue remitida al equipo de Gobierno (PP) el pasado 11 de febrero, dado que en Pleno celebrado tres días antes el concejal de Cultura, Julio López Revuelta, habló de la existencia de estas quejas.

Hasta el momento, el grupo granate ha recibido “el silencio como respuesta” por lo que, tal y como explica su portavoz, Virginia Carrera, “si no nos facilitan los expedientes es porque no los hay, puesto que ya ha transcurrido el tiempo de respuesta de las peticiones de información dentro del Ayuntamiento sin que se nos haya remitido la documentación solicitada”. Asimismo, la concejala declara que “esta es la forma habitual del PP de echar balones fuera pues, cuando no puede justificar lo que dice, miente o tergiversa para confundir”.

De igual modo, Carrera recuerda que “las plazas son públicas y no de eso exclusivo de ningún sector”, es decir, “en ellas es posible organizar actividades culturales para la ciudadanía”, como es el caso de la Feria del Libro, que ya es “toda una insignia de la ciudad” y un “gran reclamo turístico”.

“Primero los libros y después las terrazas” es el lema con el que la portavoz de Ganemos Salamanca se refiere a este acontecimiento cultural, para el que la agrupación siempre ha defendido la Plaza Mayor como enclave idóneo.