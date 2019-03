Trabajada victoria del Aquimisa Basket frente al Baloncesto Oviedo (75-68)

Domingo, 24 de marzo de 2019

El equipo de Isidro Álvarez ha ido siempre por delante en el marcador y, cuando el rival se ha acercado, ha sabido mantener la cabeza fría para que no se escapara el triunfo

El Aquimisa Carbajosa ha logrado este domingo su cuarta victoria consecutiva al imponerse en un disputado encuentro al Liberbank Oviedo, filial del equipo de LEB Oro, por 75-68. El equipo de Isidro Álvarez ha ido siempre por delante en el marcador y cuando el rival se ha acercado, ha sabido mantener la cabeza fría para que no se escapara el triunfo.

Los salmantinos han sido un vendaval en el primer cuarto, que han dominado por 25-12, gracias a los puntos de Rafa Casanova y Chris Kendrix, mientras que en el Liberbank Oviedo el único que lograba ver aro con facilidad era Felipe Braga. Después, un triple de Justin Vallejo ha dado al Aquimisa la máxima renta de todo el choque (28-12), y a partir de ahí han reaccionado los asturianos para ir poco a poco recortando la desventaja y estrechar el marcador al descanso: 37-32.

Durante toda la segunda parte, cada vez que los visitantes se acercaban (han llegado a ponerse a un punto), los de Isidro Álvarez no se han puesto nerviosos en ningún momento y, cuando no funcionaba el ataque, hacían valer la defensa para no perder nunca el mando en el marcador. El último cuarto ha comenzado con un duelo de triples, mientras que Dieye se hacía cargo de Braga, al que no ha permitido anotar en los últimos minutos, además de poner un par de tapones decisivos en los instantes finales. Entre Biel Román, Arturo Cruz y Rafa Casanova han sabido llevar el ritmo y han metido puntos que han hecho que la victoria se quedara en Carbajosa.

Fotos: Víctor Sánchez