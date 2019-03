“Para la ONCE el empleo es un factor esencial para la inclusión social de las personas con discapacidad”

Lunes, 25 de marzo de 2019

“La ONCE atiende en Salamanca a más de 800 personas ciegas o deficientes visuales graves, contamos con una amplia red de profesionales”, y dando además empleo a más de 150 personas, entre vendedores, técnicos y administrativos. “Trabajar para que la ONCE siga manteniendo la confianza de la sociedad” es uno de los objetivos prioritarios para Mª Ángeles Ruano García, directora de ONCE en Salamanca, cargo que ha renovado hace apenas un mes, y siendo además una de las tres mujeres homenajeadas este año con motivo del Día de la Mujer y en reconocimiento a su trayectoria profesional en favor de la igualdad. Precisamente, para romper las barrera de la desigualdad, tal y como subraya Ruano, “la máxima prioridad es la creación de empleo, desde el convencimiento de que es un factor esencial para la inclusión social de las personas con discapacidad”

¿Qué significa para la directora de la ONCE en Salamanca haber recibido un reconocimiento como el del 8 de marzo?

Para mí es un honor que hayan pensado en mí para este homenaje, y me siento emocionada porque sea mi ciudad la que reconozca mi trayectoria, pero el mérito es de la ONCE, que me ha dado la oportunidad de dirigir esta Institución y así hacer visible a la mujer, dándonos las mismas oportunidades que los hombres.

¿A quién dedica especialmente este premio?

A todas esas mujeres que luchan por sacar adelante a la familia en medio de grandes dificultades, a las que no encuentran un trabajo remunerado, y a todas esas mujeres que, por el mero hecho de tener una discapacidad, lo tienen mucho más difícil.

En su caso, ¿ha tenido que demostrar doblemente su valía en algún momento por el hecho de ser mujer?

No es nada fácil para una mujer ocupar un cargo directivo. Estos puestos de trabajo parecían reservados, exclusivamente, a los hombres. A las mujeres se nos mira con lupa todo lo que hacemos, y tenemos que demostrar, diariamente, que somos merecedoras del puesto que ocupamos, el trabajo de un hombre no se pone en duda.

¿Cómo trabaja la ONCE en favor de la igualdad?

El Grupo Social ONCE se toma muy en serio la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, por ello la máxima prioridad es la creación de empleo, desde el convencimiento de que el empleo es un factor esencial para la inclusión social de las personas con discapacidad.

La Fundación ONCE realiza acciones formativas para dotar a las personas con discapacidad, en edad laboral, de una cualificación profesional y de las habilidades laborales necesarias para poder acceder en igualdad de oportunidades al mercado de trabajo.

De igual manera, ha sido ratificada como directora de la ONCE en Salamanca, ¿cuáles son sus prioridades para esta nueva etapa?

Apoyar, aún más, a la red principal de ventas, haciéndoles el trabajo más fácil, buscando nuevas líneas de negocio y dotándoles de las mejores herramientas de trabajo, para que puedan desempeñar su actividad laboral en las mejores condiciones posibles.

Hacer que permanezca la buena relación que existe con las administraciones públicas y privadas, aunando esfuerzos, para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y del resto de personas con discapacidad. Trabajar para que la ONCE siga manteniendo la confianza de la sociedad.

¿Hasta qué punto es importante la labor que realiza la ONCE en Salamanca?

En Salamanca y provincia, la ONCE atiende a más de 800 personas ciegas o deficientes visuales graves, contamos con una amplia red de profesionales que apoyan a estas personas, ayudándoles a afrontar el día a día con garantías, impulsando su autonomía personal.

Educación, empleo, rehabilitación, tecnología accesible, ocio, cultura, deporte, son algunos de los servicios que prestamos, con una atención especializada y específica.

Dependiendo de la edad, y de las circunstancias personales de cada uno, las demandas de los servicios son diferentes, psicosociales, educativos, apoyo al empleo, ayudas de primera necesidad, ayudas a residencias etc., servicios complementarios, a los de la administración pública. Además, en esta capital, damos empleo a más de 150 personas, entre vendedores, técnicos y administrativos.