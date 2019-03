Adela Cortina recuerda que la filosofía “tiene que ensuciarse las manos y comprometerse con la realidad”

Viernes, 22 de marzo de 2019

La profesora emérita de Filosofía y Ética y la científica Margarita Salas, investidas ‘honoris causa’ por la Universidad Pontificia

La Universidad Pontificia de Salamanca ha investido ‘honoris causa’ en el Aula Magna, por primera vez, a dos mujeres. Un merecido reconocimiento a dos grandes mujeres, Margarita Salas, científica internacional e impulsora de la Biología Molecular, y a Adela Cortina, referente nacional en Filosofía y Ética, propuestas por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 'Salus Infirmorum' de Madrid y por la Facultad de Filosofía, respectivamente.

“Un día muy especial para la Universidad Pontificia que ambas hayan aceptado ser parte de nuestra comunidad”, manifestó la rectora de la UPSA, Mirian Cortés, a los periodistas minutos antes del inicio de la tradicional ceremonia que ha contado con la presencia del consejero de Educación, Fernando Rey. Unas “líderes indiscutibles” en sus disciplinas que la rectora animó a poner de ejemplo, a la sociedad y, especialmente “a las niñas y a las jóvenes”.

Adela Cortina, profesora emérita de la Universidad de Valencia, destacó que recibir este reconocimiento junto a la científica Margarita Salas, es una manera de visibilizar el trabajo conjunto de las ciencias y las humanidades "para lograr una sociedad más justa y un mundo mejor", con mujeres en los dos ámbitos. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera el gran reto del siglo XXI: afrontar la pobreza y el drama de los refugiados.

Cortina ha versado su discurso de investidura sobre un tema filosófico, pero demostrando que la filosofía está muy implicada en el día a día, refiriéndose al problema de la migración.

“Es necesario acoger a los migrantes, pero también hay que generar una sociedad cosmopolita y social”, lo que implica que a todos los seres humanos “se les tiene que dejar expresarse libremente y dotarles de medios para que lleven adelante una vida buena”, manifestó Cortina. Para la nueva honoris causa de la UPSA, la filosofía “tiene que ensuciarse las manos y comprometerse con la realidad”.

Adela Cortina lamenta la falta de implicación de la UE con los migrantes

En este sentido, reconoció que los grandes filósofos actuales se han comprometido hablando de los problemas actuales y, uno de ellos, “doloroso” es el número de refugiados y migrantes que llegan “sin que la Unión europea hay sabido resolver el problemas”. Cortina Orts considera que a todos los seres humanos se les tiene que permitir “expresarse libremente, participar y erradicar la pobreza”.

Más de 70 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, lamentó que “no es cierto que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, ni a desplazarse libremente”, una idea, afirmó, que nació en Europa “y es nuestra identidad”. Para Cortina, si Europa está perdiendo mucho, también lo hace por cuestiones éticas, no solo económicas. Adela Cortina manifestó que si la UE no hace nada en materia de derechos humanos “estamos perdidos”, y aseguró que, actualmente, a China no le interesa la defensa de los derechos humanos y a Estados Unidos “relativamente”.

Margarita Salas: “Mi marido ha sido el mejor de mis maestros”

Por su parte, la científica asturiana Margarita Salas, ha reconocido el avance de la Biología Molecular en España, con grupos de indudable calidad y ha incidido en la necesidad de potenciar la cantidad, “recuperando a los jóvenes investigadores excelentemente preparados”. Salas ha realizado un exhaustivo repaso a su trayectoria profesional de 56 años como científica, con una mención especial a lo largo de su discurso para Eladio Viñuela, su marido, “también un amigo, un maestro, el mejor de los maestros”, y la influencia que tuvo conocer a Severo Ochoa, al finalizar el tercer curso de la licenciatura de Ciencias Químicas, para iniciarse en el estudio de la Biología Molecular.

Datos biográficos de las dos honoris causa de la Universidad Pontificia

Margarita Salas es profesora Ad Honorem del CSIC, del que fue su directora (1992-1993), y profesora de Investigación del Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' (CSIC-UAM) desde 1974. También ha sido profesora de Genética Molecular de la UCM durante 24 años (fue la primera científica en investigar sobre Biología Molecular en España). Es miembro de numerosas academias nacionales e internacionales como la Real Academia Española, EMBO, la Academia Europea, US National Academy of Sciences (primera mujer española en ingresar).

Ha recibido numerosas distinciones en las que destaca el Premio 'Severo Ochoa' de Investigación de la Fundación Ferrer; Medalla G.J. Mendel de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, Premio Carlos J. Finlay de UNESCO, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina, etc. Es doctora Honoris Causa por 13 universidades. Nombrada por el Rey Juan Carlos I, Marquesa de Canero por su entrega a la investigación científica sobre Biología Molecular. Es autora de más de 400 publicaciones científicas en revistas internacionales con investigaciones que han dado lugar a ocho patentes.

Adela Cortina es profesora emérita en la Universidad de Valencia, de la que fue catedrática de Ética y Filosofía Política hasta septiembre de 2017. Es miembro de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (primera mujer que ingresó en la institución). Tras años de investigación en Alemania, donde trabajó con Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, introdujo la ética del discurso en España e iberoamérica.

Cortina ha sido directora del Programa Interuniversitario de Doctorado con Mención hacia la Excelencia 'Ética y Democracia' y directora del Máster Interuniversitario 'Ética y Democracia'.

Ha dirigido 50 tesis doctorales con una red de egresados que han creado centros de investigación por todo el mundo sobre éticas aplicadas.