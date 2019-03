Antonio Calderón, sobre el caso Bijimine: “Damos al jugador por perdido y estamos trabajando en otras opciones”

Viernes, 22 de marzo de 2019

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de esta jornada que medirá a los salmantinos frente a las Palmas Atlético.

Tema de Bijimine: cuando hemos ido a hacer los papeles resulta que tiene licencia con un club francés y no podemos firmarlo. Estas cosas pueden pasarle a cualquiera. El propio futbolista dijo que estaba entrenando con un club francés, pero no dijo que había firmado nada. Ya no se puede inscribir. Es una pena porque es un futbolista que está en forma y nos iba a ayudar. Lo hemos detectado cuando íbamos a hacer el papeleo. No lo sabía ni su representante. Estamos trabajando en otras opciones porque está perdido totalmente.

Las Palmas Atlético: está Owusu, Calero y Amaro fuera. Va a viajar Alberto Martín. El partido es frente a un rival filial que tiene jugadores jóvenes de mucha calidad. Tenemos que darle continuidad al trabajo realizado en las últimas jornadas.

Posible final: ya dijimos la semana pasada que nos quedaban diez finales y afrontamos así el partido. Ellos están más necesitados que nosotros. Cada punto es muy importante y más ante un rival directo.

Once titular: hay que ver cómo llega Asdrúbal. El once inicial variará en función de cómo llegue.

Carpio: está para noventa minutos. Mena y Tyson también van a llegar bien. Todos están preparados para la competición.