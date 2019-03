Pues sí, creo que todos los partidos en esta perpetua campaña preelectoral - y los que nos queda - le estn haciendo el caldo gordo a los de VOX y ellos tan a gusto y reforzando sus postulados, a los que los demás se van aproximando en un intento de capatar votos por miedo a que se les vayan más a la derecha.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos se empeñan en transmitir el mesaje de que España se rompe, que todos corresmos peligro, que reina la inseguridad, que hay que aplicar el 155 y cosas así, mientras a los independentistas catalanes les importa un pito y siguen al tran tran con tal de continuar en el candelaro, como diría aquella.

A los de VOX esta campaña les está saliendo barata, sino gratis, porque los titules se los dan dia tras dia sus socios en la Junta de Andalucía que parecen estarles pagando los interes de su acuerdo de gobierno y porque no decirlo muchos medios de comunicación. Mientras, ellos fichas generales, tal vez con la intención de transmitir esa seguridad que se supone deben aportar las Fuerzas Armadas, siempre claro que se trata de un país democrático, y ahora han tenido una nueva ocurrecia la de liberalizar la posesión de armas de fuego.

Espero y deseo que este fuerte resurgir del extremismo de derechas, el de izquierdas tampoco es bueno, no continúe su progresión. Hay que dejarles claro a estos salvapatrias que no son necesarios por la sencilla razón de que la patria no está en peligro y por tanto de nada hay que salvarla.

Este espectaculo de transfugas, fichajes estrella, conchaveos en las listas, insultos a diestro y siniestro y falta de discurso politico, es vengonzoso. Cada vez está más claro que nuestro politico no nos representan ¿o tal vez sí? Esa pregunta debe contestarsela cada uno. Aunque tal vez la custión es si esta gente que presumen de policos lo son o no.

Para los griego, la politica era una virtud hoy parace más un vicio adictivo. Platón al explicar a su amigo Glauco el Mito de la Caverna que le propuso para explicarle la importancia de la educación, concluyó señando: Vuelves, mi querido amigo, a olvidar que el legislador no debe proponerse por objeto la felicidad de una determinada clase con exclusión de las demás, sino la felicidad de todos. Sabias palabras de hace muchos siglos, pero que siguen teniendo plena vigencia.