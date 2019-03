La Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno cumplirá “un sueño” esta Semana Santa

Miércoles, 20 de marzo de 2019

La Semana Santa Mirobrigense tendrá este año un preámbulo de altura de carácter musical, gracias a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno, que ha promovido un Certamen de Bandas del que será escenario el Teatro Nuevo Fernando Arrabal el domingo 31 a partir de las 19.00 horas.

Junto a la Banda mirobrigense, en esta novedosa cita intervendrán la Banda de Cornetas y Tambores de La Salud de Salamanca, y la Banda de Cornetas y Tambores de La Pureza de Valladolid. Previamente al Certamen, a las 18.00 horas, habrá un pasacalles por Miróbriga en el que intervendrán las bandas de las cofradías de la Santa Cruz y Jesús Amigo de los Niños.

Para conocer más sobre este Certamen, y sobre cómo la Banda de la Cofradía de Jesús Nazareno afronta la Semana Santa 2019, Ciudad Rodrigo Al Día ha charlado con Pablo González Montero, más conocido como Pamplis, responsable de la Banda desde el año 2012.

-¿Cómo surge la idea de organizar este certamen?

-Esta idea es un sueño de muchos de los miembros que formamos parte de la Banda desde hace muchos años. Por fortuna, muchos de los integrantes hemos podido visitar varios certámenes e incluso participar en ellos. El momento clave para la toma de decisión se produce después de poder disfrutar tocando el año pasado en el pregón de la Semana Santa de nuestra ciudad. Nada más acabar el pregón, le comenté a varios compañeros que el año que viene teníamos que hacer un certamen en Ciudad Rodrigo. Por suerte, se va a poder cumplir.

-¿En qué consistirá?

-No es un certamen tan formal en el cual se entregan premios. Queremos acercar un poco la cultura de la música de la Semana Santa a todos los ciudadanos que no han tenido el placer de poder conocerla. Es un mundo muy ambiguo y complejo. Además este certamen nos servirá también como presentación de las nuevas marchas, ya que llevamos trabajando duro durante todo el año y queremos que se vea reflejado. En el evento compartiremos escenario con otras dos Bandas de Cornetas y Tambores con la realizacion de un pasacalles por la ciudad con anterioridad, donde también participarán la Banda de Tambores de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Amigo de los Niños.

-¿Qué supone para vosotros organizar este evento?

-Para nosotros, poder organizar este evento en nuestra ciudad supone mucho. Hay varios integrantes que llevamos luchando por el mantenimiento y el crecimiento de la Banda muchos años. Consideramos que este certamen nos va hacer crecer mucho. Es el primero, pero esperamos que no sea el último. Además, consideramos que hay mucha gente agradecida de poder escuchar en su ciudad bandas de Semana Santa.

-¿Por qué son estas Bandas las que participan?

-Una de ellas es la Banda de Cornetas y Tambores de la Salud. Tenemos una buena relación de amistad ya que su director musical ha participado con nosotros en varias procesiones en los últimos años. Además, varios integrantes de nuestra Banda hemos podido acompañarles en diferentes certámenes y procesiones. Invitándoles a este certamen, queremos agradecerles su esfuerzo y dedicación con nosotros. En el certamen realizado en Plasencia a finales de octubre denominado Fearteco, participamos varios integrantes ayudando a la Banda de la Salud y en ese mismo tuvimos el placer de escuchar los sones de la Banda de Cornetas y Tambores La Pureza. Gracias a las redes sociales, nos pusimos en contacto y aceptaron gratamente venir al certamen. Estamos muy agradecidos con estas bandas ya que nos ayudan en todo lo que pueden.

-Además, saldréis fuera de Ciudad Rodrigo a tocar esta Semana Santa...

-Sí, para muchos es la primera vez que van a tocar fuera de la ciudad. Para la Banda no es la primera vez que sale fuera, ya que en el pasado se viajaba a Ávila, pero de eso hace más de 10 años. Firmamos el contrato el pasado mes para el Jueves Santo con la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Jerez de los Caballeros en Badajoz gracias a la comunicación con La Pureza. Estamos todos muy ilusionados y emocionados de poder disfrutar una gran Semana Santa como la que se vive allí. Considero de manera personal que es la respuesta al trabajo realizado por cada uno de los miembros.

-¿Tenéis alguna otra novedad para este año? ¿Hay caras nuevas?

-En primer lugar quiero agradecer a las personas que este año no van a poder estar pero que aun así siguen vinculadas de alguna manera a la Banda y espero que en el futuro puedan volver. Este año se han incorporado nuevos integrantes a la Banda pero la novedad más destacada es la adquisición de nuevos tambores. La Banda los demandaba desde hace años y por fin se han conseguido. Además tenemos una sorpresa para el día del certamen realizada por petición popular.

-¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Cuál es la media de edad?

-Hace años hicimos anuncios para reclutar a gente en la Banda, pero este año no ha sido necesario. Hace 9 años éramos 20 y a día de hoy somos 36 miembros y deseamos que no pare de crecer. La suerte que tenemos es que en torno al 70% de los integrantes no superan los 22 años de edad. Desde aquí invito a todo el que quiera a probar una nueva experiencia.

-En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas en la Banda?

-De pequeño iba con mi madre a la Plaza Mayor a ver las procesiones, y yo solo quería ir a la del Nazareno por escuchar las bandas, que ya me gustaban. Cuando tuve la oportunidad gracias a un vecino que ensayaba al lado de casa (que a día de hoy ya no toca), me metí con 15 años en la Banda, y mi idea principal era meterme a tambor. Pero como vi la necesidad de gente para corneta, me puse en corneta. El segundo año ya pase a primera voz, y a los 3 años o así me quedé al mando de la Banda hasta el día de hoy. En total llevo 10 años.

-¿Desde cuándo lleváis preparando la Semana Santa 2019?

-Como he dicho con anterioridad, ya en el pregón teníamos ideas para este año. Los máximos responsables tenemos muchas más de cara al futuro pero el trabajo es lento y constante por ello la Banda no deja de ensayar durante todo el año. Recién acabada la Semana Santa pasada, dimos descanso hasta el 1 de junio y muchos no querían dejar de ensayar, así que tengo que agradecer a todos los miembros de la Banda por creer y trabajar tan duro a cambio de la satisfacción personal. No es fácil crear motivación durante todo el año para tocar durante una semana solo. Este certamen también sirve de motivación para la preparación de la Semana Santa.