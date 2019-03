La sequía amenaza después de una preocupante falta de precipitaciones en invierno

Viernes, 22 de marzo de 2019

Como cada 22 de marzo, este viernes se celebra el Día Mundial del Agua para llamar la atención sobre la importancia de un recurso natural, indispensable y fundamental, pero también cada vez más escaso. Porque tras un año, 2018, con unas precipitaciones que paliaron la grave sequía que sufrió España en 2017, la ausencia de lluvias de los últimos meses han vuelto a activar todas las alarmas.

Embalses que reducen cada día el volumen de agua embalsada y un campo que pide con urgencia la lluvia son la peor cara de este Día Mundial que mira al cielo en busca de lluvia que, sin embargo, descartan las previsiones a corto y medio plazo.

Recién comenzada la primavera, el invierno 2017/2018 ha finalizado como uno de los más cálidos y secos de los últimos años, con una precipitación media de 61 litros/m², lo que supone el 49% de lo normal (125 litros).

Con el agua caída, este invierno pasado en Castilla y León se convierte en el tercero más seco desde hace 67 años (1951), según los datos de la AEMET. Además, las precipitaciones en Castilla y León acumulan un déficit del 51% entre diciembre y febrero, porcentaje que en Salamanca aumenta hasta el 66%, con solo 33 litros.

El campo, sin reservas de agua

Escasas lluvias y temperaturas más elevadas que las que corresponden a esta estación, con el tercer invierno más cálido de lo que va de siglo XXI y el sexto desde 1951. “Ha sido un invierno anómalo, con temperaturas medias por encima de la media”, explican en la AEMET Castilla y León. Pesimista panorama actual que se puede complicar a tenor de unas previsiones a medio plazo que no contemplan la llegada de la tan ansiada lluvia para el campo.

Como explica el agricultor y secretario general de UPA Salamanca, Guillermo González, en este momento, la presentación de la cosecha de cereales es buena, pero en 15 días puede pasar a ser malísima porque el campo está sin reservas de agua.

Estamos en una situación, afirma González, que empieza a ser “preocupante” para los agricultores y los ganaderos, aunque, no crítica. Lo será, añade, si pasan dos o tres semanas y no llueve nada. Pastos a la espera de lluvia y charcas a medias, por lo que considera que lo que queda de marzo y los 10 primeros días de abril serán “fundamentales” para que no haya una catástrofe.

Fotos: Lydia González