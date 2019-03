La no aprobación de los Presupuestos Generales impide que se cubran las jubilaciones de los policías

Contestación del Equipo de Gobierno Del Ayuntamiento de Béjar a los representantes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León Primero: Los cuadrantes son realizados por el Jefe de la Policía Local de Béjar, no por el Equipo de Gobierno. Segundo: Respecto a la convocatoria de nuevas plazas, los representantes de los policías, tras reunirse con la Secretaria del Ayuntamiento, saben que no se pueden incluir en la Oferta de Empleo de 2019 las vacantes que se produzcan en el Cuerpo de Policía Local por jubilación a lo largo del año, ya que esta posibilidad se contemplaba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Esta posibilidad no puede aplicarse para el año 2019, ya que aún no se ha aprobado la Ley de Presupuestos para este año. Firmado: El Equipo de Gobierno