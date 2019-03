El empleo con apoyo, “una de las formas más positivas” de lograr la verdadera inclusión

Jueves, 21 de marzo de 2019

La Asociación Down Salamanca desarrolla un programa dirigido a favorecer la inserción laboral en un ámbito normalizado, y con la figura del preparador laboral encargado de formar al trabajador en el mismo puesto de trabajo

Favorecer la plena inclusión es un objetivo prioritario para la Asociación Down Salamanca, una labor en la que desempeñan un papel fundamental las acciones dirigidas a promover el acceso al mundo laboral, ya que como apunta Patricia Mateos, educadora social y preparadora laboral de Down Salamanca, “el empleo no sólo es un derecho de todos”, sino “una de las formas más positivas” de lograr la verdadera inclusión sociolaboral y favorecer la autonomía de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Desde el año 2016, Down Salamanca desarrolla el proyecto de empleo con apoyo -denominado proyecto ECA-, dirigido precisamente a favorecer la inserción laboral en un ámbito normalizado, arbitrando los apoyos necesarios, dentro y fuera del entorno de trabajo, para conseguir la plena integración del trabajador en el puesto. El proyecto ECA se desarrolla en los entornos laborales que corresponda y en la Asociación Down Salamanca, siendo el preparador laboral el que forma al trabajador en el mismo puesto de trabajo. Los perfiles formativos son auxiliar de oficina/ordenanza, auxiliar de recepción y atención al cliente, auxiliar de tienda y auxiliar de limpieza.

El proyecto de empleo con apoyo, asociado al Programa Contigo

Jesús, Puri y María son tres de los jóvenes que participan en este programa que, tanto para ellos como para las empresas que les han abierto sus puertas para realizar las prácticas formativas, está resultando “una experiencia muy positiva”. Jesús y Puri están actualmente realizando las prácticas en la Librería La Caraba, en Puente Ladrillo, el mismo barrio en el que también se encuentra la sede de la asociación. Un día a la semana, durante una hora, aprenden y desempeñan las diferentes tareas del puesto, y que como ellos mismos explican, incluyen desde “el etiquetado con los precios, colocar el material o atender a los clientes”. A lo largo de estos meses han podido potenciar sus habilidades para el aprendizaje y desempeño de un trabajo que, como reconocen, “me gusta mucho”.

Por su parte, María está a punto de iniciar las prácticas en un nuevo puesto de trabajo, en este caso como ordenanza en un centro de día. Ella misma nos cuenta su experiencia laboral, ya que también ha estado “en un banco, en la biblioteca de la Facultad de Psicología” o como “conserje en la Facultad de Educación”. Todos estos jóvenes, con su interés por aprender, también contribuyen a visibilizar el síndrome de Down y a sensibilizar a la sociedad, la cual también tiene que desempeñar un papel fundamental para la plena inclusión.

Metodología

La metodología del programa de apoyo con empleo es la clave para que esté siendo una de las herramientas actuales más importantes para facilitar la integración laboral. El preparador laboral acompaña al trabajador con discapacidad en todo su proceso de integración en el puesto de trabajo, modulando el apoyo atendiendo a su adaptación al puesto del trabajador y potenciando los apoyos naturales en la empresa (con jefes, compañeros de trabajo, encargados…). No sólo incluye ayudas al aprendizaje y adquisición de la calidad y rendimiento en las tareas, sino que también implica un soporte en el desarrollo de habilidades socio-laborales (puntualidad, respeto a horario, relaciones formales e informales en la empresa) fundamentales para un buen desempeño.

“Estamos hablando de su futuro”, subraya la educadora social, y para ello es esencial “favorecer su inclusión laboral y su autonomía”.

Programa Contigo

El programa de empleo con apoyo está vinculado directamente con el Programa Contigo y que, como explican desde la Asociación Down Salamanca, está formado por una doble vía formativa. Por un lado, un plan de formación general básica que comprende los programas de Habilidades Básicas Funcionales (lenguaje, matemáticas, el reloj, el dinero…), de Autonomía Social, de Habilidades para la Vida Diaria, Programa Socio afectivo y de Desarrollo Personal, y Programa de Habilidades Comunicativas Orientadas al Trabajo; y por otro lado, un plan de formación en habilidades y destrezas que favorezcan el desarrollo de tareas laborales en distintos perfiles, con el Programa de Orientación al Trabajo que, a su vez, está formado por Proyecto TIC; Proyecto/Taller de Artes Gráficas.