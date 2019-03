El PP subraya que el Ministro de Cultura ha dejado “en vergüenza” a Juan Tomás Muñoz

Martes, 19 de marzo de 2019

Ya que finalmente no se ha producido la concesión de los fondos del 1,5% Cultural que José Guirao dio por hecha

Varios integrantes del Partido Popular de Ciudad Rodrigo encabezados por su candidato a la Alcaldía, Marcos Iglesias, comparecieron en la tarde del martes para valorar la no concesión a Miróbriga de fondos del 1,5% Cultural, que iban a ser destinados a la reforma tanto de la Plazuela de Amayuelas como del Campo de Carniceros y su entorno (junto a la Puerta de Santiago).

Los populares definen esta no concesión como una “gran decepción”, principalmente porque, en la visita que hizo el Ministro de Cultura José Guirao a Ciudad Rodrigo a finales del mes de enero, tanto el ministro como el alcalde Juan Tomás Muñoz “dieron por hecho que los fondos iban a venir por la gran acción del PSOE y se ha visto que no es así”.

En palabras de Marcos Iglesias, “el Ministro de Cultura ha dejado en vergüenza al candidato a la Alcaldía” del PSOE, ya que fue justamente en esa presentación de Juan Tomás Muñoz como alcaldable cuando se anunció “algo que no ha llegado”. Respecto al marco en que se produjo el anuncio (un acto de partido), el PP recuerda que ya criticaron “con énfasis” que el PSOE hubiera usado las instituciones de una forma electoralista para “vender la moto”, que a la postre además “les ha salido mal”.

En su intervención de la tarde del martes, el PP apuntó además que es “la 2ª vez que se comete este error”, ya que en la anterior convocatoria del 1,5% Cultural desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se presentó un proyecto en torno a la muralla que tampoco fue aceptado, ya que esos fondos tienen como destino bienes municipales, y la muralla es propiedad del Estado.

La no concesión ahora de los fondos del 1,5% Cultural demuestra para el PP “una vez más” que “el Gobierno de Pedro Sánchez no es bueno para Ciudad Rodrigo”, señalando que “el Ministro ha tratado poco bien a nuestra ciudad”, ya que en los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante se retiraban inversiones planificadas previamente como la destinada al Parador.

En su comparecencia, los populares destacaron que esta nueva situación es reflejo de que “el Equipo de Gobierno y su alcalde no tienen relación institucional seria con ninguna Administración, ni siquiera donde gobierna el PSOE”. Por último, el PP indicó que en caso de hacerse con la Alcaldía, la Plazuela de Amayuelas será reformada, bien con fondos de otras administraciones, o bien con fondos propios.