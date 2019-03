Mañueco eliminará el impuesto de Sucesiones por ser “profundamente injusto” para las familias

Martes, 19 de marzo de 2019

El presidente del PP de Castilla y León reitera en Salamanca que “será una de las primeras medidas que pondré en marcha cuando sea presidente de la Junta”

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy en Salamanca que suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones “será una de las primeras medidas que pondré en marcha cuando sea presidente de la Junta” porque, según ha añadido, “será bueno para Castilla y León y porque favorece el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Fernández Mañueco ha señalado que el de Sucesiones “es un impuesto profundamente injusto que hay que eliminar” y que su supresión permitirá que “ese esfuerzo, ese sacrificio y ese ahorro que han generado los padres y las madres se los puedan entregar a sus hijos y a sus hijas” sin que suponga una carga para ellos. La medida se llevará a cabo a través de la bonificación del 99% de este tributo en Castilla y León.

Además, ha vuelto a recordar a los ciudadanos que en un momento tan decisivo de la política española, ante las próximas elecciones, hay dos modelos en lo que es la posibilidad de gobernar: el del PP, que es un modelo de “moderación, de estabilidad, de bajar los impuestos y de gobernar con eficacia y con lealtad a España” y el modelo de la izquierda, “que es el de la incertidumbre, la radicalidad, el de subir los impuestos, el de la incompetencia y de poner en riesgo la unidad de España”.

Junto a la senadora Esther del Brío, el presidente del PP de Castilla y León ha mantenido una reunión de trabajo con representantes la plataforma de afectados Stop Sucesiones, cuyo presidente, Eligio Taboada, ha señalado que el 10% de los ciudadanos de Castilla y León renuncia a su herencia y que el 40% de la población española está afectado por el impuesto de Sucesiones.

En el encuentro, además, ha estado presente Paloma Alonso, quien es la mayor afectada por el impuesto de Sucesiones, que ha detallado que “llevo 14 años sufriendo el impuesto en primera persona, sin un futuro y cada día aumenta más esta mochila”, manifestando también su preocupación por no poder rehacer su vida y no ver ninguna salida por “el mero hecho de haber perdido a un padre. Me parece muy duro estar pagando un alto precio solamente por heredar lo que mi padre ha trabajado y ha sudado para que me quiten todo lo que tengo”.