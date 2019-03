El Precoro y el Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecerán este miércoles su Concierto de Primavera

Martes, 19 de marzo de 2019

El Precoro y el Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecen este miércoles su tradicional Concierto de Primavera. Está programado a las ocho y media en la tarde en el Teatro Liceo y la entrada cuesta 3 euros. Ambos coros estarán dirigidos por Naila Zakour y contarán con el acompañamiento del pianista Alejandro Céspedes.

El concierto comenzará con la actuación del coro de los más pequeños, que interpretará tanto canciones infantiles como músicas del mundo acompañando con gestos y movimientos su repertorio. “Pon tu oído”, “Los capitanes de la comida” o “Simamamka”, una canción tradicional de Ghana, son algunos de los temas que cantarán.

A continuación el Coro de Niños interpretarán canciones de diferentes estilos en su gran mayoría compuestas por compositores actuales. Algunas de las obras serán interpretadas se ejecutarán acompañadas de movimiento u expresión corporal, haciendo del concierto un bonito espectáculo. Los temas previstos son: “Los cristales turbios” (sobre un poema de Federico García Lorca), “Fort he beauty of the earth”, “Compañeira”, “Amapola”, “Nella Fantasia”, “La Ronda que nunca se acaba”, “All night, all day” y “Kusimama”.