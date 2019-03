“No existe la democracia con personas no preparadas, es un sistema criminal, cuando está en manos de personas egoistas, que no han tenido capacidad de conocer, de empatizar”

¡¡¡ Y LO SIGUEN LLAMANDO DEMOCRACIA ¡¡¡ (II)

GOBIERNOS: ¿Están nuestros gobiernos sometidos a las minorías bisagra?, en este punto sobran los comentarios, los pactos, - que no valen para nada, porque lo firmado es papel mojado- como los trapicheos, las conveniencias, las dadivas y las promesas entre trileros, hace indeseables compañeros de cama, que, aunque no puedan verse, tienen que tragar, porque lo requiere el mantener su butaca, su paga, y sus prebendas, aunque no trague al compañero.

REPRESENTANTES DEMOCRÁTICOS. ¿Realmente nos representan a pesar de no haber participado directamente en su inclusión en las listas?. Este es otro de los delirios, que se marcan los partidos políticos, pues sin conocer para nada – no ya a sus representantes- sino cuáles son sus ideas, sus programas, sus formas de proceder y participar etcétera, no asoman por ningún lado. ¡Porque sencillamente las listas son cerradas!, que no deja de ser una tramoya más que se inventan para la opacidad, el oscurantismo y ocultación a la ciudadanía. Y una vez cometido el atropello con los “cargos representativos, ¿de quién son las actas, cuando lo que votamos son partidos con listas cerradas?.

GOBIERNO POR Y PARA TODOS: ¿Este principio básico de una Democracia se mantiene? ¿Se puede mantener como sociedad sana confianza en representantes del poder que sabemos con indudable certeza que han mentido, delinquido y siguen aforados agarrados al poder y siguen representándolo?.

RESPETO A LA AUTORIDAD: ¿Somos en general respetuosos con quienes la representan y cuáles pueden ser las consecuencias sociales de perderlo?. ¿Desde un respeto real y democrático nos podemos permitir la licencia de ultrajar a símbolos que nos representan?.

JUSTICIA INDEPENDIENTE: ¿Es realmente “independiente”?. Los máximos representantes del poder judicial. ¿En el supuesto de que su elección estuviese de acuerdo a lo establecido en la Constitución, sería realmente independiente nuestra justicia o también quedaría supeditada a las asociaciones de abogados marcadas por sus tendencias políticas?. ¿Juicio justo y neutral, lo son o están marcados por sectarismos ideológicos?. ¿Sería eficaz una justicia lenta que mantiene durante años libre a un presunto delincuente que podemos conocer sin presunción que ha delinquido realmente?. ¿La presunción de inocencia se mantiene de acuerdo a la ley?.¿El secreto sumarial existe?. ¿Los jueces libres y autónomos lo son realmente o su libertad y autonomía a la hora sentenciar está coartada?. ¿Prisión preventiva, su utilización es objetiva y justa?. Sentencias justas: ¿Son realmente justas cuando muchas veces son contradictorias dependiendo del tribunal que las emita?. Actos legales: ¿Son aceptables algunos actos ilegales sin dañar los pilares de la democracia?. Control a los tribunales. ¿Se puede ejercer un control eficaz a los tribunales, para evitar la dictadura judicial?. ¿Igualdad ante la ley: ¿Se mantiene?. Aforamientos: ¿son necesarios o simples privilegios?, bien parece ser que en este apartado, se están poniendo de acuerdo “lentamente” los unos y los otros, para que tal prebenda, innecesaria para la democracia tenga fecha de caducidad, -aún no lo hemos visto-. Restitución de derechos al cumplimiento legal, pero usualmente parcial de las penas delictivas. ¿Podemos entregar poderes sobre nosotros y nuestra confianza plena a alguien que previamente ha delinquido aunque haya pagado legalmente pero casi siempre parcialmente la pena impuesta por los tribunales?. Libertada de expresión, dicha libertad, siempre se encuentra en entredicho, no termina de ajustarse de forma aclaratoria, su significado fuente de mucha confusión entre la ciudadanía, como de aquellos que deben sentar jurisprudencia así nos preguntamos: ¿Total o solo la que me ofende y afecta?. Reinserción de delincuentes: ¿Cómo y a qué precio?. Impuestos: ¿Están siendo, bien administrados o despilfarrados; porque los costes públicos, su progresivo aumento, están plenamente justificados, o bien como venimos observando, se debe a unos estados o gobiernos, aficionados a dilapidar y despilfarrar el dinero público, asfixiando de presión fiscal, siempre en aumento, a la soberanía popular… Que inútilmente pregunta: hasta cuando, hasta cuándo y para qué?...

Ahí lo dejo, para quien quiera leérselo, y si lo ha hecho, pueda plantearse sus propias Preguntas sin Respuesta Expuesta o pueda respondérselas en la intimidad.

