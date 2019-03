Iglesias presenta a Carmen Familiar como candidata del PP a la alcaldia de Peñaranda frente a un Gobierno local del PSOE “cansado y cansino”

Lunes, 18 de marzo de 2019

Antonio Luis Sánchez, responsable de campaña en la provincia de Salamanca, Julián Barrera, Diputado provincial para la comarca y diferentes miembros del partido arropaban a la candidata de la que afirmaban que "es una oportunidad extraordinaria para obtener un gobierno sensato, útil, cercano y de gestión fácil

“Hoy es un día importante para el Partido Popular en Peñaranda ya que apostamos por Carmen Familiar como candidata a la alcaldía de Peñaranda”. Así se iniciaba este lunes la visita que Javier Iglesias, Presidente provincial del PP, realizaba a la ciudad para apostar de manera oficial por la hasta hoy portavoz y líder del Grupo Popular en el Consistorio, afirmando de ella que “ha hecho muy bien las cosas, siendo una portavoz en la oposición sensata, sensible. Una persona que ha estado al lado de los problemas reales de los peñarandinos, siendo peñarandina hasta los tuétanos y que conoce el municipio, siendo muy útil para los vecinos durante estos cuatro años”.

Antonio Luis Sánchez, responsable de campaña en la provincia de Salamanca, Julián Barrera, Diputado provincial para la comarca y diferentes miembros del partido se sumaban a Iglesias en esta puesta de largo, afirmando de Carmen Familiar que “es una oportunidad extraordinaria para obtener un gobierno sensato, útil, cercano y de gestión fácil. Sé que a los peñarandinos con ella les va a ir muy bien” argumentando que la ahora candidata acumula más de 30 años de experiencia en la administración y la política de manera más reciente, destacando su presidencia en la Mancomunidad de municipios de Peñaranda. “Es una persona con experiencia, que conoce la administración pública y tiene formación, ganas e ilusión para afrontar la alcaldía durante los próximos cuatro años”.

El máximo responsable de los populares argumenta que el PSOE en la ciudad “es un gobierno agotado, cansado y hasta cansino, que no está a la altura de lo que los peñarandinos necesitan, es manifiestamente mejorable. Ante este proyecto cansado solo hay una oportunidad al gobierno del cambio y no es otro que el del Partido Popular, con sentido común, sacrificio, gestión eficaz y en definitiva por sacar a la ciudad del letargo al que han sumido los socialistas durante estos cuatro años. Si se quiere de verdad este cambio, el PP y Carmen Familiar son la respuesta”.

Por su parte la ya candidata oficial Carmen Familiar afirmaba que “acepto el reto con ilusión, responsabilidad y el mero convencimiento de que la ciudad necesita un cambio y ese solo puede llegar con el Partido Popular. “He podido comprobar la gestión irresponsable, opaca e ineficaz del PSOE durante esta legislatura. No han sabido dar respuesta a la necesidad de los peñarandinos y para muestra los últimos acontecimientos vividos, tales como la gran subvención olvidada que gracias al presidente de la Diputación y su esfuerzo está siendo luchada para no ser perdida. A ello se suma el presupuesto con documentación errónea y la burla a la legalidad con la inclusión de documentos con legislación derogada y distintos a los aprobados en comisión. Es una falta de previsión, organización y responsabilidad en la gestión”.

APUESTA A NIVEL AUTONOMICO Y NACIONAL

Javier Iglesias ha querido poner de manifiesto la importancia de que un salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, sea candidato a la presidencia de Castilla y León, afirmando que “si quieren un cambio los peñarandinos y en definitiva los ciudadanos de toda la comunidad, no duden en votarlo. Hay otros partidos que hay no son claros, de los que afirma que “no querer gobernar con el PSOE a nivel nacional, pero si a nivel de Castilla y León, mientras que el candidato autonómico de Ciudadanos dice que si quiere, incluso con los votos de Podemos. Cuidado con estos votos trampa y no confiemos en quien afirma una cosa o la contraria. O tenemos un gobierno de sentido común o la inestabilidad que ha generado el Partido Socialista, tanto a nivel nacional como en su deriva autonómico”.