Charlas y talleres para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down

Lunes, 18 de marzo de 2019

El próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y con motivo de dicha celebración, DOWN SALAMANCA, llevará a cabo las siguientes actividades:

A lo largo de ese día, en Salamanca se iluminará la Fuente de la Puerta Zamora con los colores característicos del colectivo de personas con Síndrome de Down (azul y amarillo).

Visibilidad social del Día Mundial del Síndrome de Down a través de los “paneles luminosos” repartidos por la ciudad.

Charla-Coloquio “Tú, como yo”. Participarán jóvenes y profesionales de la Asociación con alumnos de 4ºESO del Centro Educativo Misioneras de la Providencia. Acercando así las realidades de las personas con Síndrome de Down y favoreciendo el pensamiento crítico entre otros jóvenes.

Taller “Cocinado de Paellas” para los niños y jóvenes de la Asociación, que se celebrará en La Escuela de Hostelería de Salamanca, dando continuidad de esta manera al trabajo de habilidades de autonomía que se lleva a cabo en nuestra Asociación.

Taller “Las Emociones”, para los más pequeños de la Asociación, que se llevará a cabo en la sede de la Asociación.

Un grupo de jóvenes disfrutarán el fin de semana del 23 y 24 de Marzo en La Granja- Escuela “Las Cortas de Blas”, con motivo de la celebración del día Mundial del Síndrome de Down. Las familias de la Asociación se unirán a dicha celebración el domingo pasando un día de convivencia entre familias.

Día 28 de Marzo, jornada de sensibilización y visibilización del colectivo de personas con Síndrome de Down en el Centro Educativo Carmen Martín Gaite (Sta. Marta de Tormes). Alumnos de 6º de Ed. Primaria pasarán una jornada compartiendo experiencias y actividades con un grupo de jóvenes de la Asociación.

Formación a las familias de la Asociación “Familia, Punto de partida hacia la Autonomía y mejora de la Calidad de Vida”, que se llevará a cabo en el CMI Puente Ladrillo el próximo día 29 Marzo.

Campañas de sensibilización

DOWN SALAMANCA, se une a la Campaña #lasuertedetenerte de Down España cuyo objetivo no es otro que concienciar sobre la importancia de la inclusión en la sociedad de las personas con Síndrome de Down a través de la divulgación de un vídeo ¡¡“La suerte de tenerte”, una campaña que te emocionará!!, al que se puede acceder desde este enlace: https://m.youtube.com/watch?v=9VguVLLP_4c

Down Salamanca, amplía esta campaña con la divulgación en redes sociales de un vídeo en el que familiares, amigos, profesores y conocidos de niños y jóvenes de la Asociación expresan cual es “la suerte de tenerles”. Además, la Asociación, lanza la campaña “Luchando juntos hacia el futuro”, cuyo objetivo es desterrar falsas ideas sobre las personas con Síndrome de Down y hacer hincapié en sus habilidades y capacidades, acercando su realidad al mundo.