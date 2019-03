Calderón ‘salva’ al Salamanca UDS

Lunes, 18 de marzo de 2019

El técnico gaditano ha cosechado 14 puntos en 10 partidos de la segunda vuelta, mientras que en la primera ronda solo se lograron 6

El ‘efecto Calderón’ sigue haciendo delicias en el Salamanca UDS. El gaditano debutó como entrenador blanquinegro contra el Coruxo en O Vao (14 de octubre de 2018) -desde aquello ya ha pasado un cierto tiempo y han ocurrido mil historias-, pero su ‘buena mano’ ha conseguido que los charros doblen y -casi tripliquen- sus números de la primera vuelta a estas alturas de competición.

En la primera fase de Liga, el Salamanca UDS acumuló un total de 6 puntos en 10 partidos (6 con Campos, 1 con Escolar y 3 con Calderón). Una situación que no tiene nada que ver con la actualidad del cuadro salmantino, dado que suma 14 puntos en 10 partidos, a pesar de no haber atravesado una buena racha de resultados.

Dicha circunstancia, junto al mejor rendimiento de los jugadores, es mérito de un Antonio Calderón que supo reconducir a una plantilla que estaba avocada al descenso a Tercera División.

A pesar de no contar con los futbolistas que el quería al no haber elaborado la plantilla, de no tener los fichajes deseados y de ser contrario a varias de las salidas que se produjeron en el mercado de invierno, el entrenador andaluz no se ha escondido y ha dado vida a un equipo que estaba atravesando por uno de los peores momentos de toda la temporada.

Sin embargo, el paso de Calderón del Salamanca UDS ha tenido sus momentos de tormenta y zozobra: su incierta llegada al club tras las dimisiones de José María Movilla y Carlos Martín, las duras declaraciones de Manuel Lovato sobre su futuro, el mercado de invierno, las peticiones de fichajes a la dirección deportiva… En resumen, un caos.

Pese a ello, los números de Calderón hablan por si solos -31 puntos en 21 partidos- y si hubiera estado desde el principio de temporada en el Salamanca UDS, otro gallo cantaría por el Helmántico...