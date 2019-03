277

Que no, que el yugo no es el lazo, sino la cerrazón. Que la imposición no es de recibo, ni la catalana ni la española y hasta ahora gana la segunda por negarse a permitir que la primera se exprese. Que hay que escuchar y acatar, porque las leyes deben nacer para la tranquilidad del pueblo y no para su sometimiento.

Que no, que el yugo no es le lazo, sino la cárcel y la policía golpeando.

Que no, que las flechas que se clavan no tienen forma de estelada, sino de rojigualda.