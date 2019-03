Sábado, 16 de marzo de 2019

Salamanca se rinde ante el encanto indie de Zahara

La exitosa cantante andaluza se encuentra de gira con su último disco ‘Astronauta’

La cantante Zahara ha ofrecido hoy lo mejor de su música en el Teatro Juan del Enzina. La conocida cantante indie se encuentra en plena gira de presentación de su último disco ‘Astronauta’. Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara (Úbeda, 1983) lleva más de 20 años de carrera musical, 4 discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss Caffeina, Carlos Sadness…).