Irueña y Miróbriga se quedan sin fondos del 1,5% Cultural pese a lo que aseguró el Ministro de Cultura

Viernes, 15 de marzo de 2019

En la jornada del jueves se dio a conocer la relación provisional de proyectos de recuperación y puesta en valor del Patrimonio Histórico Español que serán financiados con fondos del denominado 1,5% Cultural, procedente del presupuesto de las obras públicas que ejecuta el Estado. Esa relación ha causado una gran decepción tanto en Ciudad Rodrigo como en Fuenteguinaldo, ya que han visto cómo se quedaban fuera los proyectos presentados por sus respectivos Ayuntamientos, pese a lo que aseguró en torno a los mismos el Ministro de Cultura, José Guirao, en su visita a Miróbriga, el pasado mes de enero.

Concretamente, en aquella visita, José Guirao indicó que los proyectos presentados por Fuenteguinaldo para la puesta en valor del Castro de Irueña, y por Ciudad Rodrigo para la reforma del Campo de Carniceros (y su entorno), y de la Plaza de Amayuelas, habían superado “el primer corte”.

En aquellas mismas declaraciones aseguró que, “una vez se pasa el primer corte” (en el cual se evalúa si el proyecto cumple o no los requisitos exigidos), “es muy raro que no se apruebe definitivamente” (quedaba únicamente verificar que tenían toda la documentación y los permisos necesarios). Sin embargo, esa es la suerte que han corrido los proyectos de Fuenteguinaldo y Ciudad Rodrigo, ya que no figuran en la relación de 99 intervenciones aprobada en la jornada del jueves por la Comisión Mixta del 1,5% Cultural, integrada por representantes del Ministerio de Fomento, y de Cultura y Deporte.

Conocida la resolución de la citada Comisión Mixta del 1,5% Cultural, la formación política Unión del Pueblo Leonés emitió una nota de prensa en la mañana del viernes calificando de una “burla” el dinero que va a llegar a Salamanca: menos de 100.000€ para un proyecto en Ledesma.

Desde el punto de vista de UPL, “con un mínimo de sentido común se podrían haber acometido perfectamente los proyectos de la rehabilitación de la Cueva de Salamanca, los recogidos para las plaza de Amayuelas y Carniceros en Ciudad Rodrigo, o el solicitado para el Castro de Irueña”. En torno a Ciudad Rodrigo, recuerdan que el Ministro dijo en su visita a la ciudad que el Gobierno se iba a implicar en el 75 Aniversario de la Declaración como Conjunto Histórico-Artístico, apuntando visto lo visto que “en el Gobierno tienen un concepto un tanto extraño de lo que significa implicación”.