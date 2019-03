Dulcinea presenta su última novela en un ameno encuentro con los lectores salmantinos

Viernes, 15 de marzo de 2019

La escritora, bloguera e influencer Paola Calasanz ha presentado ‘Suenas a blues bajo la luna llena’ en la Librería Santos Ochoa

Vuelve Dulcinea en su estado más puro, con una novela romántica y viajes dimensionales que hipnotizará a los lectores. ‘Suenas a blues bajo la luna llena’ ha sido presentada este viernes en la Librería Santos Ochoa en un acto en el que Paola Calasanz, más conocida como Dulcinea, ha mantenido un ameno encuentro con el público.

Si alguien inventara una máquina capaz de sumergirte en un sueño en el que descubres tu vida ideal, ¿te atreverías a probarlo? Violeta, cansada de echar de menos a su ex novio Tomás y de no acabar de sentir lo que tendría que sentir por Yago, no espera que un fallo en la máquina le cambie la vida por completo. Un mundo totalmente inesperado se abre ante ella el día que sueña con Pau por primera vez, un desconocido al que cree, de manera inexplicable, conocer, y por el que siente de inmediato una conexión eléctrica y especial; un chico que con sólo su mirada parece mostrarle el verdadero sentido de la vida, del amor y de la muerte. Porque hay relaciones que trascienden nuestro plano de existencia. Todo parece cobrar sentido, pero el problema de Violeta vendrá cuando despierte y se percate de que encontrar a Pau en la vida real no es tarea fácil.

Dulcinea dejó la civilización atrás hace unos años para adentrarse en la vida en el bosque, en plena naturaleza, rodeada de ciervos, corzos, jabalíes y más animales que forman la Reserva Wild Forest, ONG que fundó para salvar y recuperar animales salvajes y de granja que están en peligro. En 2014 ganó el premio a la mejor Bloguera cocinera por el canal de televisión Canal Cocina y el premio del portal web Enfemenino por su canal de YouTube de recetas.

Paola es también autora de la serie de novelas ‘El día que…’ compuesta por ‘El día que sueñes con flores salvajes’, ‘El día que el océano te mire a los ojos’ y ‘El día que sientas el latir de las estrellas’.

Fotos de Lydia González