El público llenará el Teatro Juan del Enzina para disfrutar el concierto de Zahara

Viernes, 15 de marzo de 2019

La cita será este sábado, a las 21.00 horas, en el Teatro Juan del Enzina, y las entradas están agotadas para ver a esta artista, uno de los mayores referentes de la música indie en España.

Zahara (Úbeda, 1983) lleva más de 20 años de carrera musical, 4 discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss Caffeina, Carlos Sadness…).

‘Astronauta’

En 2018 ha publicado dos trabajos. El EP Primera Temporada compuesto por 4 versiones de conocidas canciones pertenecientes a diversas series de televisión. Y Astronauta, su último disco de estudio que está compuesto por 10 nuevas canciones y 10 rarezas.

Este nuevo disco ha sido producido por Matthew Twaites y grabado en Gales durante el mes de julio de 2018. Si en Santa las imágenes religiosas eran el leitmotiv aquí sería el viaje espacial el que sirve de conductor de todo el álbum, siendo este una guía para entender dicho viaje de la astronauta.