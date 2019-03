El Guijuelo afronta una emocionante recta final de liga en el Municipal

Viernes, 15 de marzo de 2019

El equipo de Ángel Sánchez recibirá a equipos necesitados como Las Palmas o el Valladolid B, o alguno de los cocos, como la Cultural o el Madrid Castilla

El Club Deportivo Guijuelo quiere seguir con la buena racha de resultados de la que está haciendo gala en la segunda vuelta. Pero con los pies firmemente en el suelo. El equipo no renuncia a cualquier logro conseguido al final de la temporada, pero una vez más demuestran que lo más sensato es la precaución y conseguir en primer lugar la permanencia, objetivo habitual del Guijuelo en liga. Sin embargo, como señala su entrenador, Ángel Sánchez, "Si podemos ganar algo más que la salvación no se lo vamos a dejar a otro equipo".

La pasada semana, el Guijuelo únicamente pudo empatar, y aunque se quedó con el sabor de la victoria en la boca, fue un punto que se viene a sumar las cuatro victorias anteriores para un total de 42 puntos. La salvación en Segunda B se suele situar entre los 45 y los 47 puntos, por lo que una victoria ante el Rápido de Bouzas el próximo domingo podría ser suficiente para salvar la categoría, por lo que al equipo le restarían nueve jornadas para intentar alcanzar algún objetivo más sustancioso, como entrar en zona de Copa del Rey.

Ángel Sánchez asegura que cada partido les enseña algo que les hace ser mejores cada jornada: "El pasado domingo perdimos dos puntos en el último minuto y es algo duro, porque habíamos hecho un partido muy bueno en líneas generales. Pero no podemos quedarnos solo con el resultado, hicimos un partido muy completo. Estoy convencido de que son dos puntos que van a ser importantes al final. Pero en el fútbol no da tiempo a deprimirse y tenemos que estar contentos y aprender para que sea una motivación para el futuro". Ese futuro pasa por conseguir la permanencia: "Somos conscientes de que no hemos conseguido la permanencia, y el darlo por sentado lo único que puede hacer es relajarnos, no podemos permitir eso. Es nuestra obligación ganar todos los partidos y si podemos ganar algo más que la salvación no se lo vamos a dejar a otro equipo".

Atrás en el pasado queda la mala racha de resultados y la epidemia de lesiones que se vivió en el vestuario. Ahora Sánchez dispone de jugadores de sobra que demuestran estar en un buen estado de forma, y todos cuentan para la convocatoria: "Hay que poner todo en la balanza, un jugador no tiene el puesto asegurado solo por el partido, sino por todo el trabajo de cada semana. Aunque estoy contento porque sé que van a trabajar bien".

Según el técnico, todos los partidos que restan en casa van a ser complicados, puesto que todos los rivales van a llegar necesitados de puntos. Tras el Rápido de Bouzas, queda por recibir al filial de Las Palmas, el Real Madrid Castilla, la Cultural Leonesa y el Valladolid B. Equipos o bien en la lucha por el play off o peleando por alejarse del descenso, por lo que la recta final para los chacineros se plantea muy emocionante.