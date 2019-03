Los Populares tildan de “irresponsable” la obra en la Plaza Nueva y denuncian que no se han cambiado tuberías de fibrocemento en la Plaza de la Constitución 

Viernes, 15 de marzo de 2019

Con respecto a la Plaza Nueva, el PP señala que el Arquitecto municipal no tenía conocimiento de la obra y considera que es un “atentado contra el Patrimonio”. En la Plaza de la Constitución se preguntan porque no se han renovado todas las tuberías antes de la reforma

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas por el Equipo de Gobierno socialista, referente a la actuación realizada en los accesos a la Plaza Nueva, sobre las que consideran que “pretenden justificar el atentado realizado contra nuestro Patrimonio”.

A través de un comunicado, los populares exponen que “en un intento de evadir su responsabilidad justificando su error al echar cemento, dicen que “las roturas en la red de agua de esta zona ocasiona la destrucción de los antiguos adoquines”. Seguramente si esa actuación se hubiera realizado con la intención de mantenerlos, (una vez arreglada la avería) la pérdida de los mismos hubiera sido menor. Y si además, se hubiera puesto en conocimiento del Arquitecto Municipal esta y otras averías, quizás hubiera informado de cómo actuar correctamente. Por eso, lamentamos la demagogia que hacen cuando hablan de los técnicos municipales, teniendo en cuenta que el Arquitecto Municipal no tenía conocimiento de esta avería y precisamente es el Técnico Municipal en esta materia”.

Tal y como señala el PP “el equipo de gobierno habla de la necesidad de una remodelación y reforma de esta Plaza por la antigüedad de las tuberías de más de 80 años, según sus palabras. Por ello prometen, si cuentan con el voto de los ciudadanos, una reforma integral de la misma, es decir, además pretenden sacar rendimiento a esta actuación chapucera e irresponsable” y añaden que “para colmo y como ejemplo de la buena gestión realizada en estos años, citan las obras realizadas en la Plaza de la Constitución, de España y la recientemente nombrada, Plaza del Encuentro (anteriormente zona Somorrostro). Desde luego, el hacer mención a estas inversiones no es lo más acertado, puesto que si aluden a la necesidad de esta nueva e imprevista inversión de la Plaza Nueva (debido a la antigüedad de las tuberías) pidiendo además el voto a los ciudadanos y prometiendo este nuevo Proyecto para el 2020”.

Por ello, el Partido Popular se pregunta “por qué no dan explicaciones a los ciudadanos del porqué no se ha tenido en cuenta la retirada de todas las tuberías en las obras de la Plaza de la Constitución y de España ¿acaso la antigüedad de las tuberías, que han dejado enterradas después de estas obras, no eran necesaria? ¿Por qué en estas Plazas no se han eliminado la totalidad de las tuberías, algunas de ellas de fibrocemento? Nos gustaría que tuvieran respuesta para ello”.

Y respecto a la inversión realizada en la llamada recientemente Plaza del Encuentro exponen que “tampoco puede ponerse como ejemplo de una buena gestión, Plaza que se ha remodelado sin crédito, incumpliendo la Ley de las Haciendas Locales, y que para legalizar esta inversión se contempla en los Presupuestos para 2019, aún sin aprobar, por el intento de eludir una vez más la legalidad, teniendo que paralizarse por este hecho su aprobación”.

Por todo ello, desde el Partido Popular “denunciamos la utilización de una actuación chapucera e irresponsable como ha sido el caso de la Plaza Nueva, para encima intentar vender a los ciudadanos las bondades de su gestión y cargar contra nuestro Grupo. Debemos recordarles, como grandes conocedores que son del municipalismo, que la oposición está para velar por los intereses de los ciudadanos y estas actuaciones no lo son y por tanto es nuestra obligación denunciarlo”.