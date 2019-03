El PP califica de “chapuza” y “atentado al patrimonio” la actuación del Gobierno local en la obra de la Plaza Nueva

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Denuncian que en este tramo, en el que desde hace días han trabajado operarios municipales en la reparación de una tubería, se han eliminado los adoquines y se ha cubierto la zanja con cemento

El Partido Popular de Peñaranda ha mostrado su malestar ante la situación generada en el trascurso de las obras de reparación de una avería en una de las entradas a la Plaza Nueva. Una Plaza que, tal y como resaltan, “es de las pocas que aún conserva sus adoquines, y un ágora que debemos mantener en las mismas condiciones potenciando su imagen, como así hemos pedido en otras ocasiones”.

A través de un comunicado, los populares manifiestan que “sorprendentemente a raíz de la intervención en la citada reparación, comprobamos la chapuza que se ha realizado, eliminándose todos los adoquines y tapado con cemento. Entendemos que es un agravio contra la imagen de nuestra ciudad y en concreto contra esta Plaza”.

Nuestra denuncia, afirman, “no puede ser más enérgica contra el Equipo de Gobierno socialista, no puede hacerse esta chapuza, no puede dejarse en estas condiciones, no puede ser que no den valor a las cosas bonitas de nuestra ciudad, ni puede ser que en sus declaraciones hablen de dar buena imagen cuando llevan a cabo estas actuaciones, ¿qué valor tienen esas declaraciones? Para nosotros ninguna, sólo demagogia” y califican la actuación realizada como “un delito contra el patrimonio de Peñaranda”.

Las imágenes, continúan, “valen más que mil palabras. Con esta actuación, han demostrado el poco interés y la poca sensibilidad que tiene por hacer los trabajos bien hechos ya que una vez más esa falta de interés y esa falta de responsabilidad queda patente” y solicitan que “se repongan los adoquines originarios que han retirado”.

“Esperamos que el Equipo de Gobierno socialista tenga en cuenta nuestra petición y dé marcha atrás en esta actuación chapucera y de mal gusto. Estamos seguros que para muchos de nuestros vecinos esta actuación es un agravio para la vista y para nuestro patrimonio”.