¿Qué fue de los jugadores del Salamanca UDS que se marcharon en invierno?

Martes, 12 de marzo de 2019

La actual situación que está atravesando el Salamanca UDS en la recta final de temporada no está resultando sencilla para el conjunto dirigido por Antonio Calderón, ya que el equipo presenta numerosos problemas de cara a puerta y no consigue generar ocasiones de peligro a su rival.

Las llegadas de los ‘salvadores’ Santi Luque o Asdrúbal no están ofreciendo el rendimiento esperado, mientras que se produjeron un total de cinco salidas de jugadores de corte ofensivo en el mercado invernal (Pablo González, Fer Ruiz, Moussa Cámara, Héctor Gómez y Júnior) y se dejaron dos fichar senior sin ocupar.

Futbolistas como Fer Ruiz y Pablo González contaron con una gran cantidad de minutos durante la primera vuelta del campeonato, mientras que Moussa, Héctor Gómez y Júnior no contaron con un sólido número de oportunidades.

Los últimos sucesos acaecidos en el seno del club charro llevan a que la afición añore a varios jugadores que en un momento de la presente campaña no fueron de su agrado, pero que, al menos, sí tenían una mayor facilidad para ver puerta, pero ¿qué ha sido de ellos tras su paso por el Salamanca UDS?

UNO A UNO

En el caso de Fer Ruiz, su salida fue la más traumática y sorprendente para la parroquia blanquinegra, llegando a ser pitado en su regreso al Helmántico con el Burgos en la jornada siguiente a su ‘fuga’. El futbolista madrileño no se vio con fuerzas para pelear con las nuevas llegadas y pidió al club su salida, pero su nueva etapa en el bando burgalés no está siendo nada prolífica: no ha marcado ningún gol en 7 partidos (3 como titular y 4 como suplente). Mientras, en el Salamanca UDS anotó cuatro tantos y fue uno de los máximos goleadores del equipo.

Por otro lado, Pablo González decidió abandonar la entidad del Helmántico -dejando una gran suma de dinero en las arcas de la entidad presidida por Manuel Lovato- al recibir una oferta mareante de la Primera División de la República Checa para jugar en el Dukla Praga (colista de la categoría), pero tampoco está teniendo éxito en su nueva aventura: no ha marcado ningún gol, aunque ha dado tres asistencias, pero no ha conseguido lograr ni una sola victoria en los cinco partidos que ha disputado con su actual escuadra. En el Salamanca UDS firmó cuatro dianas.

Mientras, Moussa Cámara se marchó al Villanovense en busca de más reconocimiento que en el cuadro dirigido por Calderón, equipo con el que marcó tres goles en Liga. Curiosamente, el delantero africano cuenta con más presencia en el conjunto extremeño (333 minutos en 7 partidos, alterando suplencias y titularidades; en el Salamanca sumó 373 instantes sobre el césped en toda una vuelta), pero tampoco ha sido capaz de estrenarse con la camiseta de su nuevo equipo.

Con respecto a Héctor Gómez, el ‘comandante’ no destacó por su presencia en el campo con el Salamanca UDS y tampoco lo está haciendo en el Fuenlabrada, dado que solo acumula 42 minutos en 7 encuentros desde su llegada a Madrid y sigue sin marcar en lo que va de temporada.

Por último, Júnior es, sin lugar a dudas, el futbolista que mejor parado ha salido tras el mercado de invierno. El futbolista dominicano se marchó de la entidad charra por sus suplencias y la falta de feeling con Antonio Calderón y encontró refugio en el Arenas de Getxo, equipo en el que ha doblado en 7 partidos su cantidad de minutos con respecto al Salamanca UDS (470’ en el bando vasco y 240’ en el conjunto blanquinegro en toda la primera vuelta). Además, el mediapunta ha repartido una asistencia en su actual destino.