Los Charritos de Salamanca, tras su éxito en Got Talent: “Está siendo una locura”

Martes, 12 de marzo de 2019

Lucía Recio y Juan José Moreno han sabido transmitir su pasión por el folclore y la música tradicional, al tiempo que reivindican también “los trajes típicos charros”

“Está siendo una locura”. Así aseguran estar viviendo Lucía Recio y Juan José Moreno, Los Charritos de Salamanca, su experiencia en el programa ‘Got Talent España’ de Telecinco y tras haber conquistado, a ritmo de folclore tradicional y bailes charros, al exigente jurado formado por Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla y Eva Isanta.

La idea de presentarse al concurso, como explica Lucía, “surgió un poco de repente”, quien añade que la buena acogida del jurado y del público “ha sido inesperada”. “Estoy en una nube, todavía no me lo creo”, reconoce. “Pensamos que sería una cosa nueva”, y sin duda han logrado convertirse en excelentes embajadores de la cultura tradicional salmantina, no solo de los bailes típicos, también “de los trajes charros”, subraya Lucía, “porque no hay ningún traje que tenga tanto trabajo como el de Salamanca y es una pena que no se promocione más”. Y además han logrado llegar al público joven para mostrarles la riqueza de las tradiciones.

No es fácil convencer al jurado del concurso, pero Los Charritos de Salamanca lo han logrado, y esperan seguir haciéndolo en la siguiente fase. “Al principio pensamos, vamos a la tele y promocionamos Salamanca, y ahora estoy que no me lo acabo de creer”.

Desde 2012 Lucía y Juan José aunaron su pasión por el folclore y la música tradicional formando el dúo ‘Los Charritos de Salamanca’. “Nos dedicamos a ello por afición”, ya que Lucía estudia actualmente Enfermería y José Juan es investigador en el IDES.