Los veteranos de la UDS jugarán un amistoso en memoria de Serafín, reconocido defensa de la década de los 80

Martes, 12 de marzo de 2019

El encuentro se disputará el 16 de marzo en Alcira (Valencia) y todos los beneficios irán destinados a la investigación sanitaria

El encuentro se disputará entre los veteranos del Alzira y de la UDS y rendirá tributo a Serafín -junto a Nacho Barberá-, uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de jugar con el cuadro charro en Primera División en la década de los 80.

El partido tendrá lugar el próximo 16 de marzo (11:00 horas, Camp d’esports Vénecia, Valencia) y se celebrará un fin de semana de hermanamiento entre ambos conjuntos.

El precio de las entradas para el amistoso es de 2 euros y todos los beneficios irán destinados al Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe.

Por su parte, Serafín falleció el pasado 18 de enero de 2018 con 55 años no pudo superar una larga enfermedad. Además, tuvo la fortuna de vivir una de las épocas de más esplendor de la UDS cuando el club estuvo varias temporadas en Primera División tras el ascenso a la máxima categoría.

Debutó en la temporada 83-84, e incluso fue titular en el Camp Nou en abril de 1984. Sus cualidades defensivas le hicieron ser uno de los defensas más contundentes del equipo y coincidió en el mismo conjunto con Lozano, Balta, Orejuela, Pepe, Enrique, Abajo, Benedé, Bezares, Balín, Ángel o Miguel Ángel. Estuvo en el club hasta 1987.