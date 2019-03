Los vecinos de Chamberí “quieren luchar por el barrio”, pero dicen sentirse “olvidados”

Martes, 12 de marzo de 2019

Un barrio que cuenta con cerca de 2.000 vecinos, pero que en los últimos años ha visto como su población envejecía y como prácticamente desaparecía la actividad comercial de sus calles

Barrio de Chamberí. Fotos: A.M.

“Olvidados”. Así aseguran sentirse los vecinos del barrio de Chamberí que piden que sus demandas sean atendidas. “Hasta los árboles se nos van a secar”, porque “los jardines están sin cuidar, las fuentes no funcionan y los bancos prometidos no llegan”, apuntan desde la Asociación de Vecinos de Chamberí, uno de los barrios de la zona trastormesina que no quiere quedarse relegado del resto de la ciudad.

“Queremos luchar por el barrio”, un barrio que cuenta con cerca de 2.000 vecinos, pero que en los últimos años ha visto como su población envejecía y, al mismo tiempo, cómo el barrio se quedaba sin apenas actividad comercial. Chamberí muestra algunas instantáneas que atestiguan que hay asignaturas pendientes para mejorar su estampa urbana.

Chamberí, incluido en la Estrategia Más Tormes

Aunque las demandas no siempre son atendidas con la rapidez que los vecinos esperan, Chamberí tiene una oportunidad para su regeneración urbana, ya que es uno de los barrios incluidos en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Más Tormes, especialmente dirigido a los barrios trastormesinos y a los entornos del río Tormes, y que fue presentada por el Ayuntamiento a la Asociación de Mayores de Chamberí en una reunión el pasado mes de diciembre. Entre algunos de los proyectos que está previsto llevar a cabo en esta zona se encuentran el ensanche del puente sobre el ferrocarril de la calle Avena.

Uno de los barrios más veteranos

El barrio de Chamberí surgió a principios del siglo XX en la margen izquierda del Tormes, como barrio obrero de población procedente mayoritariamente del campo y siendo un ejemplo de lo que se denominó urbanismo de aluvión. Precisamente su ubicación haría que mantuviera, hasta bien entrado el siglo pasado, una fisonomía más característica de un entorno rural que urbano. En Chamberí habrían de surgir a partir de la década de los 60 los primeros movimientos vecinales, siendo su asociación una de las más veteranas.