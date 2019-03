Purificación Pozo “siempre trato de ser respetuosa y no concibo una campaña electoral bronca para ganar votos”

Lunes, 11 de marzo de 2019

Ante los últimos acontecimientos políticos y los proyectos que están en marcha en la ciudad entrevistamos a la concejala y primer teniente alcalde, Purificación Pozo, para que nos dé su opinión sobre cuestiones de actualidad.

Es actualidad en estos días la presentación candidatura de Alejo Riñones a las elecciones municipales. ¿Cómo se ve desde las filas del partido?

Ha sido muy bien acogida por todos y desde mi opinión personal tengo que decir que me alegro mucho de que aún se encuentre con fuerzas para seguir en un cargo que implica tanta responsabilidad, porque además creo que estamos en un momento crucial para Béjar. Pienso que la ciudad necesita la experiencia de Alejo más que nunca, por el Plan de Reindustrialización, ha sido un proyecto suyo que lo ha peleado duramente y que ha sido un logro suyo, por tanto creo que es la persona que más lo conoce en profundidad, eso lo ha valorado mucho el partido a la hora de elegir a su candidato.

Ahora la ciudad ha emprendido el camino de la recuperación económica, la inyección de nueve millones de euros para la ciudad va a traer empleo, mejorará la calidad de vida de los bejaranos y florecerán nuevas empresas, eso requiere de una gestión complicada para que revierta directamente en la ciudadanía. Sería fatal que ahora se interrumpiera, es mucho dinero para andar con experimentos que pudieran ralentizar la recuperación.

Los comentarios de la gente son de incredulidad sobre este Plan de Fomento, y escepticismo sobre unos resultados que aún no se están materializando, ¿Cuándo se empezarán a ver estos resultados y medidas concretas?

Es verdad que aún no se ven resultados pero el plan está aprobado y en marcha. Sin embargo ahora mismo no es el momento de emprender acciones ante las dos citas electorales que se avecinan. Por eso creo que si Alejo continúa como alcalde no se producirán retrasos y en breve comenzarán a verse resultados. Ya se han establecido contactos con diferentes agentes sociales e institucionales empresariales, con las que se va a contar para su desarrollo. Todos en el equipo de Alejo tenemos muy claro lo que necesita la ciudad, que es sobre todo crear empleo, eso será lo que traerá progreso y desarrollo a la ciudad y ayudará a fijar y recuperar población.

Estos días ha habido críticas en una de la redes sociales de la candidata del Partido Socialista a la alcaldía por unas declaraciones suyas sobre los planes de igualdad siendo Vd. procuradora en las Cortes de Castilla y León. ¿Las conoce? ¿Qué le contestaría?.

Sí las conozco, y me parece lamentable aprovechar este momento preelectoral y coincidiendo con el Día de la Mujer, para volver a sacar a colación unos hechos que ocurrieron en 2013 y además manipulados con fines electoralistas. En esa ocasión me tocó defender una Proposición No de Ley en las Cortes sobre los planes de igualdad de la Junta, tuve que contar las medidas que se estaban llevando a cabo a nivel autonómico y saqué a colación el uso que habían hecho los socialistas en Béjar de los más de 77.000 euros destinados a los planes de igualdad durante su legislatura, que se dilapidaron en un taller de galletas con y sin azúcar y en un taller de marionetas, lo que a mi juicio es un despilfarro cuando son tan necesarios para la educación y la formación en igualdad. Sacar esas palabras de contexto es ruin, existe un acta pública de la sesión parlamentaria que todo el mundo puede consultar y que corroborará mis palabras. Siempre he tratado de ser respetuosa y no concibo una campaña electoral bronca para ganar votos.

Podría aceptar que yo no me hiciera entender o admitir que no me supe explicar, pero después de seis años aprovechar este momento con una burda manipulación, da una idea de quién es la candidata, que además se permite llamar paletos y soberbios a los bejaranos en sus entrevistas, tal y como hemos escuchado recientemente.

El pasado ocho de marzo se celebró el Día de la Mujer, se ha echado de menos una representación de mujeres del Partido Popular en la manifestación ¿Cuál ha sido el motivo?

Precisamente por considerar que se trataba de un acto transversal, convocado desde movimientos sociales, del que los partidos políticos no debemos sacar rédito y menos en estos momentos preelectorales, decidí no asistir más que a los actos institucionales. En otras ocasiones he ido a otras convocatorias feministas, como se puede ver en las hemerotecas, porque sería ridículo no defender la igualdad cuando tengo dos hijas ingenieras, trabajando ambas en una central nuclear, un mundo de hombres en el que han tenido que abrirse camino, y no sin dificultades.

Ante la feria de turismo y muestras Expo Vetonia, que se va a celebrar en Béjar en el mes de abril, se ha anunciado la colaboración de muchos departamentos del Ayuntamiento, ¿qué va a aportar la concejalía de cultura que Vd. dirige?

La cultura va a tener un peso específico en la feria, un evento que pretendemos que sea un referente a partir de ahora para promocionar los negocios de la ciudad y de todo su territorio de influencia. La cultura y el turismo siempre van de la mano porque se complementan, proporcionando experiencias al tiempo de ocio del viajero. La cultura se consume a través de los recursos históricos y patrimoniales, pero también en forma de actividades lúdicas que proporcionan emociones a quienes las realizan y a quienes las disfrutan, por eso serán muchas las actividades culturales que se llevarán a la feria en forma de conciertos, danza, teatro y diversas manifestaciones artísticas, esperamos que sea un complemento de calidad que proporcione vistosidad a la feria y que durante ese fin de semana toda la rica oferta cultural de la ciudad se pueda encontrar allí.

¿A quién va a ir dirigida la programación cultural de la feria?

Queremos que sea para todos los públicos y que todas las asociaciones culturales de Béjar tengan un espacio, son muchas y esto demuestra que las inquietudes culturales en nuestra ciudad gozan de buena salud, por eso esperamos contar con su colaboración y que nos ayuden implicándose en este proyecto que dinamizará la ciudad y la feria.

Sin adelantarnos ni desvelar nada todavía, porque estamos trabajando en la organización y no hay nada concretado, lo que sí puedo avanzar es que vamos a poner especial interés en que los niños que acudan a la feria también tengan un espacio dedicado a ellos, esto facilitará que los padres y madres puedan visitarla tranquilos, sabiendo que los pequeños estarán entretenidos divirtiéndose de forma segura con monitores especializados y con actividades pensadas para ellos. No debemos olvidar que se espera a mucha gente de la ciudad y también de fuera, y que cuando se prepara un viaje en familia, muchas veces se eligen los destinos en función de la oferta que haya para el ocio de los pequeños de la casa, por lo que también será una forma de promocionar nuestro destino como idóneo para los viajes en familia.