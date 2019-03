Pedro Barato exige “reglas mucho más claras” en el saneamiento para evitar los falsos positivos

Lunes, 11 de marzo de 2019

Sobre la prohibición de cazar, afirma que “mal vamos en Castilla y León” si cuidamos más al lobo, a los conejos o a los jabalíes que a la ganadería

Pedro Barato, presidente de ASAJA nacional, también se refirió a la necesidad de defender de manera conjunta, en España, los intereses de la PAC con un plan nacional porque, de lo contrario, “esto puede ser un desastre”. Barato mostró su preocupación con la futura composición del Parlamento Europeo, “con muchos partidos, tan distintos y tan diversos”, por lo que se hará más complicado llegar a acuerdos. En cuanto a la aplicación de la nueva reforma, espera que se aplique en el año 2023, afrmando que desde ASAJA se apuesta por el primer pilar, con una rebaja del 4% “y debe mantenerse con el mismo presupuesto”. En cuanto al segundo, con una rebaja del 15%, “es incomprensible para España, no puede permitirlo el Gobierno”.

“Los falsos positivos tienen que desaparecer”. Así se refirió Barato a otro de los asuntos que más preocupa a los ganaderos salmantinos en materia de saneamiento, reclamando unas reglas “mucho más claras”. En este sentido, afirmó que no se puede consentir que se paguen por unos terneros sanos “100 ó 120 euros menos por estar en una explotación ‘sucia’, si están sanos, están sanos”.

El responsable nacional de la OPA, que destacó el trabajo del anterior presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabezas, no se olvidó de la reciente prohibición de cazar en Castilla y León, manifestando que le duele que con tanto dinero público “se esté haciendo tanto daño a la sociedad”. Los ganaderos, aseguró, previenen incendios y enfermedades, y recordó que en otros países de la UE como Francia o Bélgica “pagan 200 euros por jabalí abatido para controlar la sanidad ganadera”. Aquí, afirmó Barato, “no podemos llegar a este grado de locura y manipulación permanente con determinados sectores, y luego tienen la cara dura de hablar de despoblamiento”. Mal vamos en Castilla y León, afirmó, “si cuidamos al lobo, a los conejos o a los jabalíes”. El presidente de ASAJA pidió políticos comprometidos que digan la verdad, de lo contrario, “esto irá mal”.

El presidente nacional tampoco se olvidó de la falta de lluvia y la sequía que empieza a preocupar en algunas zonas, afirmando que la política de seguros agrarios debe contar con un presupuesto amplio y las comunidades autónomas “también deben aportar más” para pastos y otros cultivos. “Hay que hacer una revisión urgente de los rendimientos en algunas comarcas como Salamanca, Ávila o León”.

En una de las principales provincias productoras de miel, Pedro Barato reclamó un precio digno para estos productos, “nunca por debajo de los tres euros”, pidiendo una identificación en la etiqueta “nítida y clara” para no confundir al consumidor.

Asimismo, anunció que el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de ASAJA se celebrará el 4 de abril en Jaén con la presencia de los Reyes de España.

Foto: Elena López