“Me interesa indagar sobre la condición humana y ‘Tú no matarás’ es una novela sobre el peso de la conciencia”

Lunes, 11 de marzo de 2019

Presenta en Salamanca este martes su séptima novela, “una novela de personajes” que “no van a dejar de luchar ni un solo minuto por ser los dueños de su propia vida”

‘Tú no matarás’ es, en palabras de su autora, Julia Navarro, “una novela sobre el peso de la conciencia” y que, como reconoce, “para mí ha sido un viaje emocional”. Una novela ambiciosa y desgarradora, pero sobre todo una “novela de personajes” que, atrapados en medio de los acontecimientos del siglo XX, “no van a dejar de luchar ni un solo minuto por ser los dueños de su propia vida”. Un viaje con Madrid, Alejandría y París como principales escenarios, pero no los únicos, porque como añade, “mis novelas son unas novelas abiertas al mundo”. Julia Navarro estará este martes presentando su séptima novela en Salamanca (Librería Santos Ochoa, 19 horas), una ciudad que conoce. “Es un escenario de novela, una de las más hermosas y más importantes de España”.

Con siete novelas publicadas, ¿sigue sintiendo el mismo vértigo que con la primera?

Con cada novela te la juegas, con cada novela partes de cero, es como si fuera la primera.

¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir ‘Tú no matarás’?

Para mí ha sido un viaje emocional. Cuando buscaba documentación sobre cómo era la vida cotidiana en la España de los años 40, no podía dejar de pensar en mis abuelos, ellos vivieron esa época, ellos la sufrieron. Cuando buscaba detalles de cómo era la España de aquel momento me daba la sensación de que viajaba a una película en blanco y negro, y siempre me aparecía el rostro de mis abuelos, el rostro del sufrimiento de haber vivido en esa época que les provocó a ellos y a tantos millones de españoles. Quizá para mí eso ha sido lo más difícil.

¿Cómo surgió la idea de escribir ‘Tú no matarás’ en la que aborda temas como la guerra civil, el exilio...?

Para mí el fondo de la novela es el peso de la conciencia, eso es sobre lo que hablo en esta novela. A mí me interesan los personajes, indagar sobre la condición humana a través de los personajes, el viajar a lo más recóndito del ser humano para mí constituye todo un desafío. El escenario es la guerra civil, la posguerra, la II Guerra Mundial, sí, pero para mí son los escenarios en los que coloco a los personajes que huyen de sí mismo, que se tienen que enfrentar a sí mismos. Todas las novelas tiene que transcurrir en un espacio geográfico, todos somos hijos del tiempo que nos toca vivir, por lo tanto no nos podemos entender a nosotros mismos, ni podemos entender nada de lo que sucede, si no es en función de ese tiempo.

Una novela que transcurre en un espacio geográfico grande y con muchos personajes. ¿Es una de sus señas de identidad como escritora?

Sí, la verdad es que mis novelas son unas novelas abiertas al mundo. Me interesa no solo lo que pasa aquí, a nuestro alrededor, sino me gusta echar una mirada al resto del mundo, por eso mis personajes van a otros países, conocen a otras gentes, se mezclan con otras culturas. Tengo esa concepción global.

‘Tú no matarás’, título intrigante y que invita a una reflexión.

Esta es una novela sobre el peso de la conciencia. ‘Tú no matarás’ es la frase que le dice un padre a un hijo en los primeros días de la guera civil, es la frase que a uno de los protagonistas de la novela le va a perseguir toda su existencia. Esa frase de la que no va a hacer caso y, por tanto, se va a enfrentar al fantasma de su conciencia el resto de su vida.

Fernando, Catalina y Eulogio, los personajes principales.

Yo diría que hay 4 sobre los que gravita la novela, porque Marvin el poeta es fundamental, y luego van apareciendo otros que son igual de importantes. Todos se van entrelazando y nada se puede explicar sin ese cruce de vidas.

¿Qué les define a todos?

Pueden ser unos perdedores, pero sobre todo unos luchadores. Unos personajes que luchan en todo momento por tener las riendas de su vida, que luchan por llegar a su propia Ítaca. Comienzo la novela con un poema de Cavafis, Ítaca, que nos dice que todos los hombres soñamos con llegar a nuestra propia Ítaca. Los personajes de mi novela no van a llegar nunca, no van a ver cumplidos sus sueños, pero no van a dejar de luchar ni un solo minuto por ser los dueños de su propia vida. Pierden, pero no dejan de luchar, nunca se rinden.

Hay muchas novelas dentro de ‘Tú no matarás’, ¿la literatura es casi un salvavidas para sus protagonistas?

Este libro es un homenaje a la literatura en el que los protagonistas son escritores, libreros, editores... es un libro sobre libros.

Con la buena literatura que se escribe en este país, ¿por qué no se lee más?

La lectura no está suficientemente valorada en los planes de estudio. Tenemos una competencia enorme con los medios audiovisuales, porque a los niños desde pequeños les sientan delante de una pantalla en vez de ponerles delante de un libro, hay muchas causas.

¿Salamanca es un buen escenario de novela?

Es un escenario de novela, una de las más hermosas y más importantes de España, y diría que de Europa. La Universidad de Salamanca es una referencia.

¿Está ya embarcada en su próximo proyecto literario?

Estoy ya embarcada.

Una última pregunta, ¿echa de menos el periodismo?

La verdad es que no. Tomé una decisión para mí difícil, dar un paso atrás en el periodismo para dedicarme a la literatura, y la verdad es que no me arrepiento. Para mí el periodismo ha sido una gran pasión, pero exige las 24 horas del día, y no podía quitarle horas al periodismo o a los libros.

‘Tú no matarás’ (Plaza & Janés) es la séptima novela de la escritora Julia Navarro, tras la publicación de ‘La hermandad de la Sábana Santa’, ‘La Biblia de barro’, ‘La sangre de los inocentes’, ‘Dime quién soy’, ‘Dispara, yo ya estoy muerto’ e ‘Historia de un canalla’. Sus libros se han publicado en más de treinta países y actualmente se está preparando la adaptación audiovisual de ‘Dime quién soy’.