Cómo casarse y mantener la llama del amor sin divorciarse en el intento  

Una de las paradojas más grandes de la vida se vive en el plano amoroso, y es precisamente el hecho de por qué la química y el deseo que un día te hizo tan feliz con tu pareja no se mantiene a lo largo del tiempo. Muchos creen que es el normal “dejar de sentir”, pero lo que ocurre realmente es que la gran mayoría de parejas dejan entrar al demonio de la monotonía en su vida (y en sus camas).

Es importante que crees una convivencia y una química completa desde incluso antes de casarte, después de esto, dar pasos atrás puede llegar a ser complicado y lo mejor es evitar desenlaces dolorosos. Después, es determinante recordar los momentos mágicos del noviazgo y la boda al mismo tiempo que se crean nuevos escenarios para el romanticismo y la pasión, y mucho más al momento de convertirse en padres.

Procura la magia incluso después de la boda

La boda es uno de los momentos más hermosos en la vida de las personas que desean realizarse en pareja. Es un ritual que afianza el vínculo afectivo y da la bienvenida a nuevas aventuras, pero también a nuevos retos. Lo que debe hacer cada pareja es recordarse mutuamente que deben cuidar sus lazos y los detalles bonitos, como era en los días en los que la llama estaba naciendo, ya que es muy común que con el tiempo se empiecen a presentar síntomas de monotonía.

De hecho, es normal cuando los nervios por la boda dan lugar a sueños extraños en su momento, pero si empiezas a soñar con un vestido de novia tiempo después de tu matrimonio, puede denotar cierta añoranza a los momentos felices que viviste y que ya no están presentes, aunque puede tener otras interpretaciones relacionadas con tu vida cotidiana. Recuerda siempre que el matrimonio apenas es el inicio de un camino emocional en pareja que va a condicionar toda tu vida (aunque un día termine).

Usa detalles y presentes sorpresa, haz invitaciones a comer, haz que fluyan temas diversos y cuiden siempre la relación. La empatía y la comunicación ayudan a mantener otras bases importantes de la relación como el sexo, la fidelidad y la ternura.

Recuerda siempre los momentos especiales con tu pareja

Cuando las cosas se tornen pesadas, algo que pasa en todo matrimonio, no te dejes llevar por emociones pasajeras. Las decisiones radicales por conflictos pueden crear climas tan tensos que llenarán la relación de toxicidad con el paso del tiempo. Recuerda siempre crear y revivir los momentos memorables con tu pareja, como el noviazgo, la boda y la vida como esposos.

Por ejemplo, el fotógrafo de la boda tiene un papel fundamental, ya que las fotografías se convierten en grandes evocadoras de todos esos momentos que deseas recordar con el tiempo, y que son tan importantes para la pareja. Por fortuna, puedes encontrar un fotógrafo de bodas en Valladolid rápidamente y asesorarte de los mejores paquetes y ambientaciones para la ceremonia y todas las fotos de boda que desees. Además, puedes crear álbumes diversos y comprar o crear curiosidades y recuerditos de todas sus aventuras y momentos inolvidables.

Y es que con el paso de los años, un álbum de fotos matrimonial es capaz a sacar a relucir maravillosos momentos, sobre todo si en las instantáneas existe esa magia que sabe captar un buen fotógrafo.

Esposos vs. Padres

Si llega el momento de decidir ser padres, hay que tomar varias cosas en cuenta. Sí, es bonito conversar acerca de la decoración del cuarto, de si será niño o niña, de los nombres bonitos que se les pueden colocar. ¿Acaso no es algo bonito planificar conjuntamente el nombre de los descendientes? pero más allá de los nombres para niños y demás detalles, es importante no olvidar que seguirán siendo pareja, y que su rol de padres debe tener un receso para atender sus deseos afectivos y carnales en pareja.

Si ya son padres puedes organizar una pequeña escapada ¿Que podría ser mejor que un buen viaje de pareja para tratar de despertar la pasión? Bastaría incluso con poder pasar un fin de semana de vez en cuando, sin tener que ir necesariamente al otro extremo del mundo. Lo ideal podría ser un fin de semana en un spa, para combinar el despertar del erotismo con la relajación y el bienestar general.

Recuerda, una pareja que se mantiene unida y viva transmitirán estabilidad emocional y buenos momentos a sus hijos, y esto es determinante en cada fase de su proceso de desarrollo.

Usa sin miedo toda tu creatividad sexual

La monotonía puede matar la pasión, y cualquiera que viva un matrimonio sin sexo sabe que esta afirmación es absolutamente cierta. El sexo y la pasión pueden ser eliminados por cualquier situación que genere rutinas, por lo que incluso una relación bastante larga, aunque no esté sellada por el vínculo del matrimonio, no se ve afectada por este riesgo. La monotonía de la vida cotidiana, el estrés, el cansancio de una vida no siempre fácil, los problemas cotidianos pueden acabar eclipsando la vida íntima de la pareja, con repercusiones más o menos importantes en la estabilidad de la propia pareja.

Una manera de revivir la pasión, por tonta que parezca, es hacer cosquillas y juegos a tu pareja dejando de lado el orgullo y dejando de pensar que el otro debería ser el primero en hacer algo para revivir el sexo. Si has estado casado durante mucho tiempo, seguramente sabrás lo que le gusta a su pareja y lo que le excita, pero también lo que no le atrae sexualmente. Entonces, a partir de estas suposiciones se pueden crear momentos para dedicar a cosas que están casi olvidadas (juegos particulares, lugares favoritos para hacer el amor, etc.).

Tampoco tengas pudor en vivir tu sexualidad, ya puedes visitar alguna sex shop y curiosear con disfraces y varios juguetes sexuales que pueden devolver o estimular esa picardía erótica que tanto necesitan todas las parejas. Además, puedes usar el efecto sorpresa, si el problema de una larga relación se centra en el aburrimiento y la rutina diaria, entonces nada mejor que probar cosas nuevas y explorar territorios desconocidos.

Propón cosas nuevas, pero también trata de sorprender a tu pareja (tal vez usando lencería más sexy de lo habitual), adopta una actitud que tu pareja no esperaría, claro, sin tener que molestarle. De esta forma la llama del erotismo se avivará y tendrán sexo como si fuesen novios pícaros de nuevo.