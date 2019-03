Esparabán con sus ‘Dos actores’ pone el talento en el Certamen Nacional de Teatro de Vitigudino

Domingo, 10 de marzo de 2019

El talento no se adquiere, o se tiene o no se tiene, y no hace falta ser un experto en teatro ni horas de observación para verlo. Eso es lo que mostraron este domingo al público de Vitigudino Ricardo García y Miguel Barajas, de Esparabán Teatro, con la obra Dos actores, un homenaje a los cómicos, a ese mundo de la farándula que tanto ha dado al resto por tan poco, porque una sonrisa no tiene precio.

Dos actores reanudaba este domingo en Vitigudino el Certamen de Nacional de Teatro tras el parón carnavalero, un montaje de Esparabán Teatro con dirección y dramaturgia –sobre textos de varios autores– de Javier Bermejo y protagonizado por Ricardo García y Miguel Barajas, que demostraron aquí su experiencia sobre las tablas.

Tras la representación de la compañía leonesa, el próximo domingo tendrá lugar la última de las representaciones con opciones a estos premios. Será el turno del grupo de teatro de la Universidad Carlos III de Madrid, que pondrá en escena El enfermo imaginario, de Molière, última obra del dramaturgo francés. La hora de representación será a las 20.00 horas y el precio de la entrada 3 euros.

En esta ocasión el grupo de teatro de la UC3M realiza una versión “muy libre” de la última obra de Molière, que murió en el mismo año de su estreno, 1673. El montaje está dirigido por Abel González Melo y el elenco está compuesto por estudiantes de esta Universidad, que acercan la trama de hace cuatro siglos a la actualidad.

Sinopsis

Un programa televisivo de entretenimiento recibe la visita de Argán, el ganador de un premio que le acredita como el hombre más enfermo del mundo. Este es el punto de partida para tratar los temas que Molière planteó en el texto original, junto con otros inspirados en la obra del dramaturgo francés que se extrapolan a la trama: la lucha contra el machismo, los monopolios médicos y farmacéuticos o la televisión de nuestros días.