Francisco Igea impugna la victoria de Silvia Clemente en las primarias

Domingo, 10 de marzo de 2019

La concejala del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, esperará al resultado de la impugnación para dimitir

El proceso de primarias de Ciudadanos en Castilla y León suma un nuevo paso en su particular historia. Tras la victoria de Silvia Clemente por solo 35 votos frente a Francisco Igea, es ahora este último el que ha impugnado el resultado ante la Comisión de Garantías y Valores del partido. Este órgano está trabajando ya en las reclamaciones que ha realizado Igea, y que se desconocen por el momento, paralizando la proclamación definitiva de los candidatos.

La victoria de Clemente provocó también la decisión de dimitir por parte de Ana Suárez, concejala del Ayuntamiento de Salamanca, al no estar de acuerdo con el perfil de la expolítico del PP. Suárez había convocado a los medios mañana lunes para formalizar su dimisión, pero ante los nuevos acontecimientos, ha decidido esperar a la resolución de la Comisión del partido para no dejar su cargo en el caso de que Clemente finalmente no sea designada candidata a la Junta.