Sábado, 9 de marzo de 2019

La sala B del CAEM vive una nueva edición del ‘Salamanca Town of Rock Roll’

El festival de música vive los conciertos de grupos de Inglaterra, Alemania, Francia y España

DJ's Rockin Rifi en concierto

La sala B del CAEM ofreció esta noche una nueva edición del Salamanca Town of Rock’n’roll con sabor europeo. El escenario salmantino contó con un cartel en el que figuraban los grupos DJs Rockin´Fifi (Francia) y Buddy (España). A continuación actuarán las bandas Johnny Moon & The Selenites (España), The Rhythm Aces (Inglaterra) y Foggy Mountain Rockers (Alemania).