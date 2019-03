La concejala Ana Suárez dimitirá tras la victoria de Clemente

Sábado, 9 de marzo de 2019

Tal y como señaló la pasada semana, la edil del Ayuntamiento de Salamanca presentaría su dimisión si Silvia Clemente se impone en el proceso de Primarias

El lunes de la pasada semana, 25 de febrero, Ana Suárez, concejala del Ayuntamiento de Salamanca, anunció a los medios de comunicación que si Silvia Clemente ganaba el proceso de primarias de su partido, Ciudadanos, dimitiría de su cargo. Clemente ha ganado finalmente las elecciones internas del partido y ya es oficialmente la candidata a presidir la Junta por Ciudadanos, por lo que aún resta ver si Suárez continúa con lo anunciado y cede de su cargo como edil.

La concejal de Cs se mostró muy contudente en su intervención: “Si Silvia Clemente gana las elecciones primarias dimito, una persona como ella no puede representarnos, no tengo ningún inconveniente en dimitir porque no me representa. En el trasfondo de todo esto yo sigo confiando en que la ejecutiva nacional se basa en criterios limpios, la duda que me queda es que información tienen y las sospechas que tengo es cómo le ha llegado esa información”.