“Salamanca es la cuarta provincia de España con más denuncias de radar a vehículos extranjeros”

Domingo, 10 de marzo de 2019

“Ya sabemos que los coches tienen potencia suficiente para ir más rápido, pero si queremos tener unos niveles de seguridad hay que reducir la velocidad”. Así lo asegura Miguel Moreno, jefe provincial de Tráfico de Salamanca, quien además subraya un dato no menos relevante, y es que “desde 2017 la primera infracción que aparece en los accidentes mortales ya no es la velocidad, sino las distracciones”. Y aquí preocupa especialmente el uso del móvil al volante, “sobre todo con el whatsapp”, porque, aunque no siempre seamos conscientes, nos distrae a nivel cognitivo, visual y manual. Reducir la siniestralidad es precisamente el objetivo que persigue la última medida puesta en marcha por la DGT, la de reducir a 90 km/hora la velocidad máxima en las carreteras convencionales, porque “las carreteras de doble sentido no son autovías”.

¿Qué es lo que más preocupa en materia de seguridad vial al jefe Provincial de Tráfico de Salamanca?

A mí, y seguramente a toda la Dirección General de Tráfico, lo que más nos preocupa son las vidas. Al final nuestros resultados se miden en términos de vidas humanas.

¿Cuál es la principal problemática en materia de seguridad vial en Salamanca?

Salamanca está en la media española porque no tiene grandes incidencias circulatorias, en verano es cuando se registran picos importantes de intensidad de tráfico. La problemática de Salamanca es común a Castilla y León, hay un poco de velocidad, por la configuración de las carreteras -los resultados de las velocidades medias son superiores a Cantabria o Asturias donde la configuración del terreno es diferente-, pero por lo demás no podemos decir algo específico. Tenemos más población mayor, como en muchas provincias, y hay quizá más distracciones.

¿Cuáles son las principales infracciones que cometemos al volante?

Desde 2017 la primera infracción que aparece en los accidentes mortales ya no es la velocidad, sino las distracciones. La velocidad sigue siendo la infracción más registrada, también porque tenemos medios mecánicos automáticos para captar los excesos más facilmente. Se pretende abordar el tema de las distracciones. Cuando vamos con el móvil conduciendo, sobre todo con el whatsapp, tenemos los tres tipos de distracciones: cognitiva, visual y manual, y esto es realmente preocupante.

¿Hay que concienciar más o endurecer las sanciones?

La seguridad vial ya está inventada, es el binomio de concienciación y educación y vigilancia (cumplimiento de la norma). Está demostrado que en los países donde se cumple la norma los accidentes son menos. Los sistemas de autoridad eficientes son los que están reportando grandes beneficios en términos de vidas humanas. El procedimiento sancionador es una de las mejores inversiones que tenemos, aunque sabemos que tenemos el “sambenito” de que es para recaudar, pero en realidad es una de las grandes herramientas de seguridad vial. Hace diez años teníamos 2 millones de multas y un millón de recursos, y las multas se pagaban a los 90 días. Hoy día tenemos 4 millones de multas y solo hay 70.000 recursos, y las multas se están pagando en 20 días. El sistema está funcionando, porque se está asociando que te saltaste las normas con la multa.

¿Podemos hablar de tramos de especialidad siniestralidad en Salamanca?

Aquí tenemos la glorieta del Leclerc, aunque la gran mayoría, más del 90%, son leves; la glorieta de Buenos Aires, y la SA-300, hasta Villamayor, también en su mayoría accidentes leves.

¿Hasta qué punto es una medida positiva reducir la velocidad a 90 km/h en las carreteras convencionales?

En Salamanca se han cambiado unas 50 señales. Era un poco una anomalía, porque España era uno de los pocos países con carreteras a 100 km/hora, cuando las carreteras convencionales de una sola calzada con doble sentido en Europa la mayoría están a 80 y a 90 km/hora. Había que trasladar el mensaje de que las carreteras de doble sentido no son autovías, y ya sabemos que los coches tienen potencia suficiente para ir más rápido, pero si queremos tener unos niveles de seguridad hay que reducir la velocidad. Se buscaba también homogeneizar las velocidades. A largo plazo traerá beneficios, porque la velocidad está íntimamente relacionada con el incremento de accidentes.

¿Hacen falta más rádares en las carreteras?

Inglaterra tiene 7.000 rádares, Holanda tiene 800 y en España tenemos mil. Sí hacen falta más rádares porque la velocidad es un elemento clave, y es bueno trasladar el mensaje de que puede ser controlada en más puntos. Salamanca es la cuarta provincia de España con más denuncias de rádar a vehículos extranjeros, el año pasado más de 9.000. Vehículos con matrícula europea que no fueron parados pero sí detectados la gran mayoría por rádares fijos. En la provincia la mayoría son de matrícula francesa, de ciudadanos portugueses o magrebíes que viven en Francia.

¿El coche debería ser también un espacio sin humo?

Se valoró en su día desde la DGT, y se veía difícil que desde la Ley de Tráfico se sancionara el fumar, quizá hay que enfocarlo desde el punto de vista de la salud.

¿Hay que concienciar más sobre cómo conducir en carreteras con ciclistas?

Falta concienciación de que primero debemos reducir la velocidad y buscar espacios para rebasarlo manteniendo la distancia lateral. Ahí sí que nos falta concienciación, la separación lateral está calando, el conductor ya sabe que la norma permite rebasar la línea continua si no tenemos a nadie de frente.

¿Y cuando habiendo carril bici los ciclistas van por la calzada?

En vías ciclistas adosadas a la carretera, y muchas veces señalizadas para su uso obligatorio, si no hacen uso de ello ahí cometen infracciones. Un sector de los ciclistas también se queja del mal diseño de estas vías ciclistas, sobre todo en el ámbito urbano, porque en ocasiones se mezclan con las aceras, no hay continuidad, el peatón las invade constantemente.

Aunque la conservación de las carreteras no es competencia de Tráfico, su mantenimiento sí influye en la seguridad vial.

Sin duda, cuanto más se invierta en carreteras, sobre todo en la conservación, mucho mejor. El 77% de los accidentes mortales se producen en carreteras convencionales, siendo la mayoría por salidas de vía, y parece que tiene que ver con la velocidad. Hay que insistir en que las carreteras estén en el mejor estado, también para que cuando se produzcan los accidentes, si se producen, sean con las menores consecuencias posibles.

¿Habría que establecer una edad máxima para conducir?

Es un tema delicado. Es verdad que la población española y la europea está envejeciendo, tenemos el problema de los conductores mayores que se desorientan, que les cuesta conducir de noche... Ellos tienen sus estrategias compensatorias, dejan de conducir por la noche, van solo a la parcela o al pueblo en momentos puntuales, conducen acompañados, pero es un problema que está pendiente.