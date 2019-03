“Es importante que quien llega al hospital sienta que se le escucha”

Viernes, 8 de marzo de 2019

Isabel Jiménez es celadora del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, una profesión que no siempre se visibiliza en su justa medida

Desempeñan una labor esencial para garantizar el funcionamiento interno de los centros sanitarios, en este caso del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y para mejorar la calidad de los cuidados que se prestan a los pacientes. Una labor, la de los celadores, que no siempre se visibiliza en su justa medida, y en el caso de las celadoras ya no se sorprenden si todavía alguien no las identifica con su profesión. “Mujer y vestida de blanco, piensan que eres enfermera”, apunta Isabel Jiménez, celadora del Hospital de Salamanca. También en esta profesión las mujeres están cada vez más presentes, y de igual manera han tenido que derribar algunos estereotipos que existen en la sociedad, sobre todo por desconocimiento de las funciones que desempeñan los celadores.

Tal y como recuerda Isabel, cuando comenzó a trabajar como celadora, en los años 90, “había pocas mujeres, muchísimas menos que ahora”, una profesión que ni mucho menos “es cuestión de fuerza”. En alguna ocasión, “cuando íbamos dos compañeras nos dijeron que vinieran hombres porque vosotras no vais a poder”.

Aunque una de las funciones de los celadores es el traslado de pacientes, desempeñan otras muchas, y de hecho están presentes en todas las plantas del hospital. Si alguien conoce dónde se ubica cada área, consulta o dependencia del hospital son los celadores. Los celadores también se encargan del traslado de todo el correo interno que se genera en el hospital, del material del almacén así como de trasladar las analíticas o muestras al laboratorio, entre otras funciones.

“Hacemos mucha labor de acompañamiento”, una labor en la que, como subraya Isabel, “es importante que la gente que llega al hospital sienta que se escucha lo que necesita”. Precisamente, “el contacto con la gente” es lo mejor de un trabajo que hay que dar más a conocer para valorarlo en su justa medida.