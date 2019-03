El Ayuntamiento de Alba de Tormes expulsa a la asociación taurina de la Plaza de Toros

Jueves, 7 de marzo de 2019

El equipo de Gobierno decide romper relaciones con la ’15 de Octubre’ al no conseguir que sus socios nombren otro interlocutor para sus reuniones distinto a su presidente

La pancarta de la asociación ya no luce en la plaza de toros

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha decidido romper las relaciones con la Asociación Taurina ’15 de Octubre’ y ha pedido a la agrupación que recoja todas sus pertenencias antes del 15 de marzo. Desde hace meses las relaciones entre la asociación y el ayuntamiento estaban deterioradas, desde el momento en el que su presidente, Iván González (en su perfil personal de Facebook) y la asociación comenzaron a criticar ciertas actuaciones municipales en el apartado taurino.

Quejas

Entre otras cosas, la asociación se quejó por la reducción de festejos taurinos durante las últimas fiestas patronales, también por la eliminación de la pancarta de la asociación en la última novillada (mientras se mantenían las de otras peñas), la omisión de los toros del cajón y la colaboración de la asociación en la presentación del Libro de Fiestas y la omisión de la colaboración del nombre de la ’15 de Octubre’ en la Cabalgata de Reyes, a la que aportaron unos 20.000 caramelos.

Pero hay más, a estas quejas se suman otras actuaciones municipales que desde la Junta Directiva de la asociación no parecen “normales” entre dos instituciones que tienen que apoyarse y no ocultarse información. En la asamblea extraordinaria, la Junta Directiva informó de varios hechos que no gustaron en el seno de la asociación.

“En agosto pedimos que los recortadores albenses, Cosme y Alberto, tuviesen una vaca para ellos en la exhibición y recibimos la negativa de María Dolores Sánchez y Manuel Iglesías. Poco después, los dos recortadores nos manifestaron su disgusto con la asociación por no haber contado con ellos, cuando fue realmente el ayuntamiento el que rechazó nuestra propuesta. Buscaban enfrentarnos al contarles otra versión diferente a la acontecida en la reunión”, explicó la Junta Directiva.

Toropasión

El Ayuntamiento también ocultó información a la asociación y también a los albenses en todo lo relacionado a Toropasión. En noviembre 2017, el alcalde, Jesús Blázquez afirmó que no había “nada firmado con la empresa del espectáculo taurino, sólo se ha resuelto, que en caso de que haya espectáculo de recortes, se les reserva a ellos la opción de realizarlo”. Y sí había, existía hasta un convenio firmado dos meses antes, el 11 de septiembre de 2017, tal y como publicó el Partido Popular el 24 de noviembre de 2017. En ese convenio, el Ayuntamiento se comprometía “de común acuerdo con Toropasión, a organizar durante las fiestas de octubre de 2018 el concurso de recorte, en las mismas condiciones que figuran en este convenio”.

El presidente de la asociación taurina, Iván González, se interesó por la celebració o no de un concurso de recortes en octubre y recibió la respuesta negativa del Ayuntamiento hasta que se acercó la presentación del programa festivo. Al final, Toropasión estuvo en Alba de Tormes el 20 de octubre de 2018, tres años seguidos, tal y como recogía el convenio y a pesar de la negación del alcalde en otros medios de comunicación.

Falta de compromiso

Además, en la reunión celebrada antes de las fiestas patronales, el Ayuntamiento, a través de su concejal Manuel Iglesias, se comprometió a pagar los portes de los toros del cajón. Finalmente, tras la celebración del festejo, a través de un watshapp, el Ayuntamiento declinaba esta opción por lo que tuvo que ser la asociación la que corriese con estos gastos, unos 500 euros.

Reunión con los socios

Concejales y alcaldes del Ayuntamiento de Alba de Tormes habían manifestado sus intenciones desde hace semanas de reunirse con los socios de la Asociación Taurina 15 de Octubre y la respuesta de la directiva de la asociación siempre ha sido tajante: “No, el Ayuntamiento no tiene potestad para convocar a nuestros socios, es la directiva la que trata directamente con la Corporación Municipal”.

A pesar de recibir esta respuesta, el Ayuntamiento pegó varios carteles por la villa ducal en los que se puede leer: “El jueves 7 de marzo a las 20 horas se convoca a los socios de la Asociación Taurina 15 de Octubre para reunión informativa en el salón de plenos del ayuntamiento. Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega asistencia”. A raíz de esta pegada de carteles por parte de la Corporación Municipal, la Junta Directiva emitió un escrito a sus socios en el que “desautoriza” la reunión convocada por el Ayuntamiento.

Encerrona

En ese mismo comunicado, la Asociación Taurina 15 de Octubre expresa “su malestar y rechazo a cualquier intento de coacción por parte de la Corporación Municipal con cualquier miembro de la agrupación y manifestó todo su apoyo al presidente, Iván González González”.