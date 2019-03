Los padres de una menor de 14 años con trastorno mental reclaman recursos sociosanitarios para su hija

Viernes, 8 de marzo de 2019

Padece patologías como síndrome alcohólico fetal, discapacidad intelectual leve, trastorno de conducta grave y una minusvalía del 79%

Los padres de una menor con trastorno mental piden la implicación de las diferentes administraciones y dar una respuesta adecuada para la protección de su hija, de 14 años. La menor sufre diversas patologías como síndrome alcohólico fetal, derivado del contagio que sufrió en el embarazo; discapacidad intelectual leve, trastorno de conducta grave y una minusvalía del 79%. A día de hoy, lamentan que la Junta “carece de recursos sanitarios para menores de edad que sufren enfermedad mental”.

Los progenitores, que quieren dar a conocer la situación “de desprotección a la que está sometida la menor por parte de las administraciones públicas de Castilla y León”, explican que la menor fue adoptada en 2005 cuando tenía 9 meses, a través de una adopción internacional. Como padres “consideramos que en los últimos años, las instituciones públicas, están vulnerando de forma continuada los derechos de nuestra hija, sin que se valore el daño emocional y físico al que se está sometiendo. Es la Administración la que está obviando el Interés Superior del Menor, según se contempla en la Ley”, explican.

“Absoluta falta de coordinación entre las consejerías y nula voluntad en querer asumir la realidad que sufre nuestra hija y la familia”

Actualmente, la menor tiene crisis de conducta, “perdiendo el control, con autolesiones y agresiones físicas a las personas del entorno, familiar, escolar y social”, haciéndose necesario la activación del servicio de emergencias 112, que la traslada al servicio de urgencias, donde se le administra una fuerte medicación para sedarla, como benzodoazepinas y neurolépticos.

En esta situación, explican, han solicitado de forma reiterada el auxilio de los distintos servicios de la Junta de Castilla y León, habiendo observado “una absoluta falta de coordinación entre las distintas consejerías y una nula voluntad en querer asumir la realidad que está sufriendo nuestra hija y la familia”.

Activados los servicios de emergencia en los tres últimos días

Actualmente, la hija está escolarizada en el centro de educación especial ‘ASPACE’ Salamanca, escolarización a jornada completa, “acordando inicialmente la reducción de jornada hasta la integración progresiva de nuestra hija en el centro” pero, en los últimos tres días, “ni siquiera ha podido completar la jornada de mañana, se han activado todos los días los servicios de emergencias del 112, siendo necesaria la sedación de nuestra hija”.

Por parte de los Servicios Psiquiátricos que atienden a nuestra hija, explican los padres, “se viene señalando de forma continuada el problema que padece nuestra hija, solo puede solucionarse mediante la prestación de un recurso sociosanitario, el internamiento en un centro adecuado, para reducir la medicación y estabilizarla”.

Sin recursos en la Comunidad por ser menor

Sin embargo, a esta propuesta realizada por parte de los Servicios Psiquiátricos, “la Consejería de Sanidad hace caso omiso y plantea como única opción derivarla a la Consejería de Educación, lo cual es manifiestamente aberrante, dado que aún con la buena disposición de ASPACE, se ha demostrado que dicho centro no está capacitado para atender a nuestra hija, y que en tanto no se aborde el problema sanitario, no se podrá dar una respuesta adecuada a nuestra hija. Anteriormente nuestra hija comenzó el curso escolar en el Reina Sofía con el mismo resultado”.

Con esta situación, los padres quieren dar a conocer la situación en la que se encuentran “y la nula respuesta de los Servicios Sanitarios, y en particular del consejero de Sanidad y responsables de Sanidad de Salamanca, ya que se han solicitado múltiples entrevistas con los mismos, dando como respuesta que no existe ningún recurso en la Comunidad debido a la edad de la niña”. Centros que sí existen en otras comunidades como el especializado en Santander “cuyo coste no podemos soportar, si bien tiene convenio con diversas comunidades”, manifiestan, y otro en León, “aunque orientado a adultos, pero en el que podría hacerse una excepción para atender a nuestra hija”.