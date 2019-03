Realidad y ficción...

Cada día más asistimos a la confusión entre la realidad y la ficción con lo que se produce la violación de uno de los pilares de los medios de comunicación que es el compromiso de veracidad. Nada que nos pueda sorprender pues estamos acostumbrados cada día más a ver que si una ley no interesa cumplirla hacemos otra que nos satisface para no sentirnos culpables. Con la información pasa lo mismo. Nos preguntamos qué información interesa y tapamos la que no interesa.