Gorka Etxebarria: “Tenemos que acostumbrarnos a la salida de jugadores que se revaloricen en Unionistas”

Miércoles, 6 de marzo de 2019

Gorka Etxebarria, Director de Fútbol de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios de comunicación durante la presentación de Cristian Portilla como nuevo jugador del club blanquinegro

Fichaje de Portilla: Cristian es el fichaje deseado. Intenté ficharle para la Unión Deportiva Salamanca y he conseguido firmarle a la cuarta vez. Al margen de eso, tiene el perfil deseado para este momento y para este equipo. Estabámos obsesionados con encontrar un centrocampista que creará juego. El número de nombres era muy limitado. Hemos podido hacernos con sus servicios. Nos va a dar calidad desde su lucha. Estamos a la espera del transfer, que no puedo decir cuando va a llegar. Está iniciado el proceso y esperamos que no tarde más de dos semanas para que tenga posibilidad de adaptarse. Viene hasta final de temporada pero el objetivo es que el añoo que viene esté con nosotros.

Renovaciones y fichajes: como club queremos llegar a verano con dos tercios de la plantilla hechos para podernos dedicar a fichar en el último tercio ya en el mercado. Nos quedaría en este momento un tercio entero. Ese segundo tercio va a salir entre renovaciones y fichajes antes del final de la temporada. Tenemos la convicción para dejarnos la vida por llegar a esa fecha con doce jugadores. Se ofrecen un montón de jugadores a Unionistas.

Posibles salidas: hay futbolistas que se revalorizan gracias a Unionistas. Tenemos que acostumbrarnos que futbolistas que florezcan se vayan.