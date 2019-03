“La educación es un comodín para no preguntarse qué hacemos ante conversaciones machistas”

Jueves, 7 de marzo de 2019

“Las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y de las administraciones públicas, financieras y económicas” es la clave para erradicar la violencia de género

“Superar 7 años de retroceso en las políticas de igualdad era un reto muy estimulante”. Así lo asegura Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, quien además subraya que “la igualdad no es un asunto de mujeres”, sino de todos, de mujeres y de hombres. El 8 marzo, apunta, “será mejor que el anterior, pero con más reacción en contra”, por el discurso de aquellos “que han utilizado la violencia de género para introducir una duda sobre la magnitud del problema”. Ante la pregunta de cómo erradicar las actitudes machistas, Murillo incide en “preguntarse si existen materiales didácticos para abordar esta tarea”, porque de lo contrario “la educación es un comodín que sirve para no preguntarse qué hacemos cuando hay conversaciones machistas, por parte de hombres y mujeres”.

¿Qué es lo que más le preocupa como secretaria de Estado de Igualdad y en qué ha centrado especialmente sus esfuerzos desde que asumió el cargo?

Lo que más me preocupaba cuando asumí este cargo era cumplir con mi responsabilidad, dado que teníamos una Ministra de Igualdad que además era la Vicepresidenta de un Gobierno, por vez primera, como por vez primera teníamos un gobierno con mujeres competentes que además ostentaban carteras nada feminizadas. Desarrollar las leyes que habíamos impulsado en el 2008, Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (3/2007), y la Ley de Violencia de Género (1/2004). Además de emprender nuevas leyes que ya estaban en el parlamento, como proposiciones de Ley. Superar 7 años de retroceso en las políticas de igualdad era un reto muy estimulante.

Los falsos mensajes y ataques a los derechos de las mujeres a los que últimamente hemos asistido, ¿son la respuesta previsible de una sociedad en la que todavía hay que erradicar muchas actitudes machistas?

Siempre ha habido reacciones, el Libro ‘Reacción’, de Susan Faludí, lo analiza maravillosamente. Por cierto, habría que reeditarlo de manera urgente. La pregunta es: ¿dónde se corrigen las conductas machistas? Todo el mundo utiliza el comodín, ‘la educación’, sin preguntarse si existen materiales didácticos para abordar esta tarea. La Reforma de la LOMCE, que se ha quedado en propuesta dada la negativa a tramitar los presupuestos, y la convocatoria de elecciones, incluía ejes de educación sobre diversidad sexual, lucha contra la violencia de género, respeto. Eliminar la religión como asignatura obligatoria, cuya nota incidía en la obtención de becas y la nota media. Así como no financiar los colegios segregados por sexo. Bien, pues todo ello no se hará. La educación es un comodín que sirve para no preguntarse qué hacemos cuando hay conversaciones machistas, por parte de hombres y mujeres.

¿Qué daña más en este momento al femininismo y a la igualad?

La reacción machista... y la pasividad masculina para responder en las redes cuando se produce un asesinato de mujeres.

Caminamos hacia un nuevo 8M, 2018 será precisamente recordado como el año del movimiento de las mujeres, ¿hacia dónde es prioritario seguir dando pasos?

Hacia que la igualdad no es un asunto de mujeres. Y como todo el feminismo desde la historia del movimiento ha redundado en una vida mejor para las mujeres -y por extensión hacia los hombres- por estas razones, este 8 de marzo será mejor que el anterior, pero con más reacción en contra, por el discurso de las derechas más reaccionarias que han utilizado la violencia de género para introducir una duda sobre la magnitud del problema.

Han transcurrido 12 años desde la aprobación de la Ley de Igualdad, ¿se ha desarrollado y aplicado como se debía?

No. Por estas razones, teníamos dos leyes: Ley de Igualdad Retributiva (para eliminar la brecha salarial) y la Ley de Igualdad Laboral (para aplicar una normativa que desarrollará los planes de igualdad). Ambas se han quedado en el parlamento, su tramitación se ha visto interrumpida por la convocatoria de elecciones.

La educación por la igualdad, ¿llega a las aulas?, ¿y a las facultades?

No, en la facultades de Derecho hay profesoras que aún dudan de la efectividad de las Leyes de Igualdad, no quiero citar nombres. Pero también en Sociología, en Medicina, en todas, parece que la igualdad se dedica a un colectivo especial, el de las mujeres. Cuando es una mentira dado que somos la mayoría 50,80% (datos diciembre 2018), pero si se tratan como colectivo es más rentable, de cara que a la minoría (masculina) sea la referencia científica. Un ejemplo, no hay área UNESCO en Género y Feminismo, pero sí en las 4 lenguas cooficiales. ¿casualidad?

47 mujeres asesinadas en 2018, 8 hasta febrero de este año, ¿qué deberían hacernos sentir como sociedad estas cifras?, ¿corremos el riesgo de tener un problema de tolerancia a la violencia contra la mujer?

Si hombres y mujeres no descalifican a quienes desautorizan a las mujeres (en las aulas, en la prensa, en el trabajo) volverá a ser un asunto privado y no público.

¿Hay antídoto para la violencia de género?

Las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y de las administraciones públicas, financieras y económicas.

¿Tienen las mujeres motivos para sentirse desprotegidas frente a las agresiones sexuales?

De las 13.000 sentencias que han protegido a las mujeres contra la violencia, la sentencia conocida como La Manada ha sido difícil de respetar, aunque todas las sentencias deben ser acatadas en un Estado de Derecho. El voto particular de un magistrado mantuvo un discurso cercano al utilizado por la pornografía, la máxima descripción de la escena podría asimilarse a una exhibición donde la víctima no parece estar identificada como tal. Nos queda abordar una profunda modificación del Código Penal, conforme al Convenio de Estambul, algo que también estaba realizando el Ministerio de Justicia.