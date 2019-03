La conquista de la Eurocup comienza en Rusia

Miércoles, 6 de marzo de 2019

Perfumerías Avenida inicia su nueva aventura europea con la disputa del encuentro de ida de los cuartos de final frente al Nadezhda en Oremburgo

Perfumerías Avenida volverá al trabajo mañana jueves (15:00 horas) en Oremburgo (Rusia) para medirse al Nadezhda en el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocup. El equipo dirigido en el banquillo por Miguel Ángel Ortega inicia su nueva aventura europea tras conquistar la Copa de la Reina el pasado fin de semana en Vitoria frente al Uni Girona.

La eliminatoria frente al conjunto ruso es todo un ‘déjà vu’ para Perfumerías Avenida, que vuelve a medirse un año después al mismo equipo, en la misma competición y en la misma ronda. En esa ocasión, Avenida avanzó hasta las semifinales después de derrotar al Nadezhda por más diecisiete en Rusia y más diecinueve en Salamanca.

El principal escollo a superar en el partido de ida por las salmantinas, además de su rival, es el complicado viaje que han tenido que realizar hasta Oremburgo. Un viaje de más de dieciséis horas entre vuelos y traslados que habrá mermado a las de Miguel Ángel Ortega.

En cuanto a su rival, el Nadezhda desembarca en la Eurocup después de no haberse podido clasificar para la Euroliga. En sus filas cuenta con las jugadoras españolas Ygueravide y Laura Nicholls, y la estadounidense Erica Wheeler, todas ex jugadoras de Perfumerías Avenida y cuyo enfrentamiento antes su ex equipo será especial para ellas.