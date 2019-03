Los trabajadores del DIA piden aplazar la decisión del ERE hasta después del 20 de marzo

Miércoles, 6 de marzo de 2019

Fecha de la junta general de accionistas en la que se decidirá el futuro de la empresa, mientras los empleados de la región se concentrarán en Valladolid el día 13

Aplazar hasta después de la celebración de la junta general de accionistas, prevista para el próximo 20 de marzo, la decisión de aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prepara la cadena de supermercados DIA, es la petición que han puesto encima de la Mesa de Negociación los representantes de los trabajadores. La última reunión ha tenido lugar este pasado lunes, día 4.

La empresa, no obstante, no parece dispuesta a aceptar la petición. “Nos parece precipitado”, tal y como señala Isidoro Martín, representante de CCOO, uno de los sindicatos presentes en la mesa de negociación, considerando importante esperar a dicha asamblea para poder valorar mejor la “viabilidad” de la empresa y la necesidad o no de cerrar tiendas. Este miércoles, además, está prevista una asamblea informativa de trabajadores del Grupo Día (22 horas, salón de actos de CCOO) “para explicarles cuál es la situación tras las dos reuniones de la mesa negociadora”, el estado de las negociaciones del ERE y el rechazo a dicho expediente.

Asimismo, el próximo día 13 está prevista una concentración en Vallladolid, y a la que se sumarán trabajadores de otras provincias afectadas por el ERE. En Castilla y León podría afectar a unos 125 trabajadores.