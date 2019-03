El regalo del insulto

Cerca de Tokio viví­a un gran samurai, ya anciano, que ahora se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes.

A pesar de su edad, corrí­a la leyenda de que aún era capaz de derrotar a cualquier adversario.

Cierta tarde, un guerrero, conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí­. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación: esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para captar los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante.

El joven e impaciente guerrero jamás habí­a perdido una lucha. Conociendo la reputación del samurai, estaba allí­ para derrotarlo y aumentar así­ su fama.

Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo sabio aceptó el desafí­o.

Fueron todos hasta la plaza de la ciudad, y el joven comenzó a insultar al maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió a la cara, gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus antepasados... Durante horas hizo todo lo posible para provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró.

Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron



— ¿Cómo ha podido usted soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podí­a perder la lucha, en vez de mostrarse cobarde ante todos nosotros?



— Si alguien se acerca a ti­ con un regalo, y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? preguntó el samurai.



— A quien intentó entregarlo —respondió uno de los discí­pulos.



— Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos —Dijo el maestro— Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. (Paulo Coelho)

Hooligan: anglicismo utilizado para referirse a los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos vandálicos

Sabe la señora Lastre ¡ufff perdón! Lastra el significado ¿Por qué lo aplica a la señora Ana María Pastor?

“A qué uso esta palabra, contra la Presidenta del Parlamento” le recuerdo viendo su fragilidad de retener la biografía de los que no pertenecen a su caballo ganador. La señora Pastor tiene la carrera de Medicina, ejerció con pulcritud y buen saber hacer, usted no ha llegado a terminar una sencilla carrera, se apuntó como medio de vida, a la política y en estos momentos a caballo ganador…ojala sea dentro de poco como decía el míster Astor, esposo de la Primer Mujer Parlamentaria en Inglaterra Lady Nancy Astor; apunten a mis caballos, saben que van a perder, pero el regusto y la inquietud que produce…………………………….

Hace falta carecer de escrúpulos en el SOE, ya no puede superarse más, día a día nos sorprende la bajeza moral que usan, descalifican, insultan, si uno no tiene madera parlamentaria, vaya a hacer aquello para lo que esté preparado y no quieran ocultar con bravuconadas, los ERES en Andalucía, aquellos que iban a bares de lucecitas, a comer gambitas “Huerva” en las casetas de la Feria de Abril, asaban vacas con billetes de 500 euros… la Ley es y ha sido muy lenta, espero que el peso del platillo de la Justicia caiga con todo el peso sobre demasiadas cabezas andaluzas, que llevaron su cortijo durante 36 años a la pero de las miserias.

A Doña Ana Pastor, nadie le ha regalado nada, se lo ha trabajado. Les invito a leer lo que escribió Paulo Coelho y quizá algo se pegue, se “les pegue” recuerden que no insulta quien quiere, si no quien puede y a usted le falta mucha categoría para que un insulto suyo pueda hacer daño.